メイベリン ニューヨークの #落ちないリップから、秋冬限定色が登場！

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）は、#落ちないリップ*¹「SPステイ ヴィニルインク」および「SPステイ マットインク」シリーズから、秋冬限定の限定色「260 甘酸っぱいストロベリーミルクティー」と「265 香ばしウーロンミルクティー」を含む全6色のラインナップで「パールミルクティー コレクション」を発表。8月30日よりロフトにて先行発売、9月13日より全国発売します。

また、コレクションの発売に合わせて、メイベリン ニューヨーク 北アジア・東南アジア ブランドアンバサダーを務めるaespa NINGNINGを起用したスペシャルムービーも公開。限定色「260 甘酸っぱいストロベリーミルクティー」を纏ったNINGNINGのキュートな魅力が満載のムービーをぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

▼NINGNING スペシャルムービーはこちら

https://youtu.be/i4fXtEZN31I

■抜け感とトレンドをかなえる、秋の旬顔リップ

肌馴染みの良いベージュ系ミルクティーカラーで、これからの秋冬らしい落ち着いた雰囲気を演出。

◇SPステイ ヴィニルインク

「SPステイ ヴィニルインク」から発売される限定色、「260 甘酸っぱいストロベリーミルクティー」と「265 香ばしウーロンミルクティー」は、ミルクティーの香り付き。甘い香りに包まれながら、濃密むっちりなツヤリップをかなえます。

260 甘酸っぱいストロベリーミルクティー（限定色）

265 香ばしウーロンミルクティー（限定色）

120 芳醇メープルミルクティー

130 スパイシーなチャイティー

◇SPステイ マットインク

マットリップ派には、落ちにくく*¹美しいマット仕上がりが続く「SPステイ マットインク」がおすすめ。血色感のあるベージュ・ブラウン系の色合いで、トレンドのふわっとした質感のリップメイクが楽しめます。

70 とろけるチョコレートミルクティー

210 まろやかアプリコットミルクティー

この秋は、#パールミルクティーリップで、濃密むっちりな最旬リップを手に入れて。

■パールミルクティー コレクション商品概要

「メイベリン SPステイ ヴィニルインク」「メイベリン SPステイ マットインク」

全6色 1,810円

2025年8月30日よりロフトにて先行発売。9月13日より全国のメイベリン ニューヨーク取り扱い店舗及びオンラインショップにて発売開始

*1 着用16時間を想定した最長の場合において。メイクアップリムーバーで落とすことが可能です。メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

*2メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

ブランドサイトはこちら（ https://www.maybelline.co.jp/ ）

（エボル）