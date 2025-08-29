「中華調味料を使ったことがない人に試してほしい」と話すエバラ食品工業の葛智耶さん

「簡単に少量の中華料理を作れるようにしたい」。エバラ食品工業が2月に発売した調味料「プチッと中華」シリーズが好評だ。豆腐やキャベツなど1〜2品の食材と合わせて3〜5分炒めたり煮込んだりするだけ。開発したエバラ食品工業の葛智耶（かつ・ともや）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）

小売参考価格はいずれも275円。発売から3カ月で年間販売数量の目標を達成し、現在も好調に推移しているという。

同社の中華料理に関する調査で「大皿料理のイメージが強く少量作るのが難しい」「もっと気軽に作りたい」との声があった。単身世帯の増加なども踏まえ「ポーション容器に入れた1人分の調味料で手軽に作って中華を食べてほしい」と考案。「麻婆豆腐（マーボートウフ）中辛」「回鍋肉（ホイコーロウ）」「青椒肉絲（チンジャオロウスー）」の3品を展開。

麻婆は、大豆由来のそぼろを使った具入り。片栗粉を溶く手間を省くため調味料の中にとろみ素材を入れた。「とろみがつき過ぎると容器から調味料を出しづらくなる。この調整に苦労し、何度も試作しました」

回鍋肉は、キャベツと豚バラ肉を合わせて5分炒める。「キャベツは水分量が多い。調味料に少しとろみをつけ、水分が出すぎないように工夫を凝らしました」

顧客は「弁当に入れる分だけ作れる」と評価する。「若年層に向けた商品も提供していきたい」。東京都出身、31歳。

（年齢は2025年7月時点）

