3Aで3度目の登板は4回途中3失点で降板

ドジャースの佐々木朗希投手が、26日（日本時間27日）に3Aオクラホマシティの一員として、3Aメンフィス戦に先発。初回は制球に苦しみ先制を許すと4回は3連打で失点。最速98.8マイル（約159キロ）をマークするも、4回途中3失点で降板した。

佐々木は初回、四球と安打でピンチを招くと犠飛で先制点を許した。2回以降は相手打線を無失点に抑えるも4回2死から3連打を浴びて失点。続く打者に四球を与え満塁にしたところで降板となった。3回2/3で5安打2四球3失点。復帰後最多の75球を投げ4奪三振も防御率は7.00となった。

佐々木は8日（同9日）、3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。46球を投げ、最速は97マイル（156.1キロ）を記録した。3か月ぶりに実戦マウンドとなった14日（同15日）のロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦は2回0/3で6安打を浴びて3失点。最速は95.7マイル（約154キロ）で、41球中ストライクは25球と制球も安定しなかった。

2度目の先発登板となった20日（日本時間21日）のマリナーズ傘下3Aタコマ戦は3回1/3で3安打を浴びて2失点（自責1）。直球は最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測するも3四球を与える内容だった。

メジャー1年目の今季は8試合で1勝1敗、防御率4.72。右肩インピンジメント症候群で5月13日（同14日）にメジャー初の負傷者リスト（IL）入り。6月20日（同21日）にキャッチボールを開始すると、7月にはライブBPに登板し復帰に向けてステップを踏んでいた。