Æó³¬Æ²¤Õ¤ß&¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§¤ËÂ³¤¯¤«¡© ¹À¥¤¹¤º¤Ë¤âÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤ÎÅÅ·â·ëº§¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥º¤ÎÁêÊý¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê44¡Ë¤â¡¢¿Æ¤·¤¤·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ë¡ÖÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æº§°ùÆÏ¤ÎÊÝ¾Ú¿ÍÍó¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤Î¸òºÝ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÌî²ê°ê&¶¶ËÜ´ÄÆà¡È¼«Çú¡É¡Ä¼¡À¤Âå½÷Í¥¥È¥Ã¥×¤ÏÃ¯¤À¡©Èª²ê°é¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤¬»°¤ÄÇÃ
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·ëº§¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È°Û¼Á¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡È¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï·è¤·¤Æ°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤ËÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤È¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤¬¡¢»³Î¤¤Ï¤³¤Î·ëº§¤Ç¹¹¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Áó°æ¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ½ÏÎýÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÏÀÄÇ¯¼Â¶È²È¤È¤«¡¢ÉÒÏÓ±é½Ð²È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¸ÁÛ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Í¥Â¦¤¬¿¦¶È¤È¤«¼ýÆþ¡¢¼Ò²ñÅª¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Â¤é¤®¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÎ¤Ï³Êº¹º§¤ÈÃ¡¤«¤ì¡¢¤É¤¦¤»Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¼±¤â»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Îµ¼Ô¤Ï¡Öµ¼Ô¤Î´ª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤µ¤ß¤À¤ì¼°¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¢£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Áª¤ÖÈ¼Î·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·
¡ÖÁó°æ¤ÈÆó³¬Æ²¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë´§¤Ï¡ÈÎøÂ¿¤½÷Í¥¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤º¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤¿½÷Í¥¤Û¤É¡¢Ç¯¹×¤ÎÇ¼¤áÊý¤¬¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ä²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ËäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤º¤ª¤´¤é¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡È±Ä¶È¡É¤À¤±¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë°ú¤«¤ì¤ëÃË½÷¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¤ÎÌÂÏ©¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷Í¥¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÊª¤¬Í§¿Í¤«¤éÎø¿Í¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ëº£¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ÇºÂÄ¹¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£Ç®°¦¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¡¢RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Èà½÷¤â¡ÈÎøÂ¿¤½÷Í¥¡É¤Î°ì¿Í¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËµÈ¹â¤Î¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿ÆÍ§¤Ë¡Ø¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê°û¤ß²ñ¤Ï¡¢½÷Í¥Ãç´Ö¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤È¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¾¯¡¹°Õ³°¤È¤â»×¤¨¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÃç¤¬°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤â¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ø¥À¥¤¥¢¥ó¡Ù¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡ËÎ¨¤¤¤ë¡È´ØÅìÄÅÅÄ·³ÃÄ¡É¤Î¹ÊóÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤É¤À¤È¤«¡£·³ÃÄ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¹À¥¤Ï¡È·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÁ°¤À¤È³Ú¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÁÇ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡É¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¼Ô¤æ¤¨¤Î·ëº§¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¹À¥¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤é¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë