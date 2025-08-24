C¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÇÉ¤«¤é¥á¥Ã¥·ÇÉ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÁÀâ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬ÀâÌÀ¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï±§º´Èþµ®»Ë¡Ê¸½¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡£
¤½¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÇÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë756»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÇUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò2ÅÙÀ©¤·¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2014Ç¯¤ËWÇÕÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¹âµÖÍÛÊ¿¤â½êÂ°¤¹¤ëMLS¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£
¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¡¢MLS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£ËÍ¤é¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤È¥á¥Ã¥·¤ÎµÄÏÀ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢2¿Í¤È¤â¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤µ¡£¤¿¤À¡¢¥á¥Ã¥·¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î10Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÏ«Æ¯ÎÑÍý¤Ê¤É¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤È¤â¤Ë2022Ç¯WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÈà¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ò»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥·¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥Ù¥¹¥È10
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¢38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¤ÏMLS¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£