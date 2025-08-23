巨人・園田が2軍戦で初完封

2年目の逸材に注目が集まっている。巨人の育成・園田純規投手が16日、イースタン・リーグ西武戦（Gタウン）に先発し、プロ初完投初完封を挙げた。2軍では8試合で5勝0敗、防御率は驚異の1.10。逸材の躍動に「マジで未来のエース候補」「バケモンになってる」とファンの間で期待が高まっている。

2023年育成ドラフト5位で福岡工大城東高から入団。1年目の昨季は2軍での登板はなかったが、3軍では19試合で48回を投げ、4勝0敗、防御率0.19と衝撃の数字を残した。

2年目の今季は6月14日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で2軍戦初登板を果たすと、5回4安打1失点。以降も好投を続け、16日の西武戦では9回2安打11奪三振の快投で初完封を飾った。49イニングで自責点はわずか6、無傷の5連勝となっている。

「DAZN」公式Xが投球映像を公開すると「来年開幕前に支配下あるな」「いや、ガチでえぐい笑」「なんかエグいな」「本当にプロスペクトですな」とファンから称賛の声が寄せられていた。（Full-Count編集部）