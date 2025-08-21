　Jリーグは21日、U-15 Jリーグ選抜を結成し、8月31日から9月5日までブラジル・リオデジャネイロで開催される「第25回日伯友好カップ」に参加すると発表した。U-15 Jリーグ選抜の出場は2018年以来7年ぶりで、2005年の初参加以来15回目となる。

　今回のブラジル遠征は、国際大会での実戦経験を積むことで競技力を高め、現地選手との交流を通じて人間的な成長を促すことを目的として実施される。メンバーはJ1からJ3まで16クラブのアカデミーから選ばれた18名で編成される予定だ。

　大会にはブラジルの強豪クラブに加え、鹿島アントラーズの各ジュニアユース3チーム、さらにU-15 Jリーグ選抜を含む計16チームが出場。U-15 Jリーグ選抜はグループDに入り、ボタフォゴ、サントス、コリチーバと対戦する。

　大会は4グループによるリーグ戦を行い、各組上位2チームが準々決勝へ進出。その後はトーナメント方式で王者を争う。会場はジーコフットボールセンターで、グループリーグが8月31日から9月2日、決勝トーナメントが3日から5日まで行われる予定だ。

　以下、U-15 Jリーグ選抜メンバー

■スタッフ

監督:松波正信(長崎)

コーチ:黄川田賢司(Jリーグ)

GKコーチ:高桑大二朗(FC東京)

■選手

▽GK

フランクローラン顕佑(FC東京U-15むさし)

山口尚琉(セレッソ大阪U-15)

▽DF

関屋陽笙(横浜F・マリノスJrユース追浜)

土谷光(RB大宮アルディージャU15)

山川弘飛(FC岐阜U-15)

児玉蓮(RB大宮アルディージャU15)

森井琉生(浦和レッズジュニアユース)

縣真汰(ジュビロ磐田U-15)

▽MF

片山新(サンフレッチェ広島ジュニアユース)

小暮大翔(AC長野パルセイロU-15)

深谷朔共(名古屋グランパスU-15)

万代瑛飛(ファジアーノ岡山U-15)

古谷のかぜ(横浜FC U-15)

竹信瑛治(アビスパ福岡U-15)

宮園蒼空(北海道コンサドーレ札幌U-15)

▽FW

藤澤斗亜(横浜F・マリノスジュニアユース)

世坂勇人(ジェフユナイテッド千葉U-15)

礒部怜夢(鹿島アントラーズジュニアユース)

　以下、「第25回日伯友好カップ」のグループリーグ組み合わせ

【グループA】

CRフラメンゴ

クルゼイロEC

クイアバEC

鹿島アントラーズノルテジュニアユース

【グループB】

CRヴァスコ・ダ・ガマ

グレミオFBPA

ECヴィトーリア

鹿島アントラーズつくばジュニアユース

【グループC】

フルミネンセFC

アトレティコ・ミネイロ

バングー

鹿島アントラーズジュニアユース

【グループD】

ボタフォゴFR

サントスFC

コリチーバFC

U-15 Jリーグ選抜