日産新型「エルグランド」登場に大反響！ 「外装はカッコよく」「打倒アルファードで！」期待する声多数！ 「高級ミニバンに1.5Lエンジン搭載」で賛否両論も!? 次期モデルはどうなる？

「高級ミニバンに1.5Lエンジン搭載」で賛否両論も!?

ミニバンカテゴリーが根強い人気を誇る中、日産は2026年度に新型「エルグランド」を発売する予定です。

かつては高級ミニバン市場をけん引したエルグランドですが、ライバルであるトヨタ「アルファード」の台頭により、長らく苦戦を強いられてきました。

現行モデルの販売が低迷する中、新型となる4代目モデルは全面的な刷新が図られることが予想されますが、一体どのようなモデルに進化するのでしょうか。

これが新型「エルグランド」!?

新型エルグランドの最も大きな変化は、エクステリアデザインです。

現行モデルの課題であったフロントマスクのインパクト不足を解消するため、新型ではボンネットを水平基調とし、フロントグリルを厚く直立させたデザインを採用。

これにより、高級ミニバンに求められる堂々とした存在感と威厳を演出し、力強い表情を手に入れるでしょう。

さらに、ボディサイズも見直され、特に全高は現行の1815mmからライバル車と近しい1900mm前後へと高められるはず。この変更は、外観の迫力を増すだけでなく、室内の居住性向上にも大きく貢献します。

広々とした開放的な空間では、特に、3列目シートの居住性は改善される見込み。床と座面の間隔が十分に確保されることで、大人が座っても窮屈ではなく自然な着座姿勢が可能となり、多人数での長距離移動も快適にこなせるようになります。

また、使い勝手の面でも大幅な進化が図られ、3列目シートの格納方式は、荷室の床が高くなってしまう従来モデルの前方格納式から、一般的で使いやすい左右跳ね上げ式に変更されることも予想されます。

パワーユニットは、新型エルグランドの最も大きな変更点です。従来のガソリンエンジンは廃止され、日産独自のハイブリッドシステムである最新の第3世代「e-POWER」専用車となります。

発電用に搭載される1.5リッターターボエンジンは、最も効率の良い回転数で稼働させることに特化し、優れた燃費性能を追求。WLTCモード燃費は、ライバル車を上回る20km／Lを目指すでしょう。

同時に、エンジンノイズを抑制することで、発電していることを感じさせない、まるで電気自動車（EV）のような静かで滑らかな走行フィールを実現。

大容量バッテリーとの組み合わせにより、エンジンを停止させて走行する領域を拡大し、静粛性と効率性をさらに高められるものと思われます。

デザインや居住性、実用性、そしてパワートレインのすべてにおいて、ライバルを凌駕することを目指して開発される新型エルグランドですが、価格は、ベーシックモデルで約500万円からと予想されます。

さらに、スポーティな「NISMO」や上質な「AUTECH」といった派生モデルの展開も期待されています。

そんな新型エルグランドについて、ネットではさまざまな反響が寄せられました。

「デザインで上回ればワンチャンあるような気がする」「このセグメントで1発当てればデカいだけに次期モデル期待はしたい」「とにかく外装はかっこよく、内装はエレガントに！」「打倒アルファードでお願いします」など、期待する声が数多く届いています。

「高級車で1.5リッター、さらにｅ-POWERと組み合わせるという挑戦は割と好感」「1.5ターボｅ-POWERは環境性能も良さそうだし、モーターの力強さで競合他社と運動性能面も引けを取らないでしょうね」「e-POWERを搭載して、先代のE51エルグランドに近いミニバンになれば、売れるだろうね」と、小排気量エンジンにe-POWERを組み合わせるパワートレインに興味を持つ人もいました。

一方で、「このクラスで1.5リッターなのは、昔のような高級車のイメージからすると安っぽく感じてしまう」「凝った作りでないガソリンエンジンを追加した方がリスクヘッジになるかと」「1.5リッターでアルファードと張り合うのは少し厳しいかも」など、高性能なパワーユニットになることは予想されるものの、高級ミニバンらしく排気量をアップしてほしいといった声も見受けられます。

2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で日産は、「ハイパーツアラー」というラージミニバンのコンセプトカーを世界初公開しました。

これが新型エルグランドを示唆するモデルとされていますが、2025年10月に開催予定の「ジャパンモビリティショー2025」では、市販モデルに一歩近づいた新型エルグランドが披露されるかもしれません。