Ì¾¸Å²°¤ÎGK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¡Äº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï20Æü¡¢GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ïº£·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£MRI¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¼£´ü´Ö¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»14¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¥Ø¥ó¥È¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¡¢Ìó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î1·î²¼½Ü¤Ë±¦¤Ò¤¶ÆâÂ¦È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤¹¤ë¤È¡¢5·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËºÆ¤ÓÉé½ý¤·¡¢±¦ç½ÉôÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç7»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤·¤¿ÅìµþVÀï¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢72Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
