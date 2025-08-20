「離れるのはとても寂しいですが…」長野の23歳DF工藤駿がアトレチコ鈴鹿にレンタル移籍
AC長野パルセイロは20日、DF工藤駿(23)がアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)へ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に長野と対戦する公式戦には出場できない。
工藤は2024年に日本体育大から長野へ加入。今季は負傷の影響もあり、ここまで公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF工藤駿
(くどう・しゅん)
■生年月日
2001年12月18日(23歳)
■出身地
青森県
■身長/体重
177cm/73Kg
■経歴
岩木JFC-AC弘前-開志学園JSC-日本体育大-長野
■出場歴
J3リーグ:6試合
天皇杯:1試合
■コメント
「この度、アトレチコ鈴鹿クラブに期限付き移籍することになりました。
長野を離れるのはとても寂しいですが、自分の成長のために頑張ってきます。
一年半、応援ありがとうございました!」
