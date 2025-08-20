　AC長野パルセイロは20日、DF工藤駿(23)がアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)へ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に長野と対戦する公式戦には出場できない。

　工藤は2024年に日本体育大から長野へ加入。今季は負傷の影響もあり、ここまで公式戦の出場はなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF工藤駿

(くどう・しゅん)

■生年月日

2001年12月18日(23歳)

■出身地

青森県

■身長/体重

177cm/73Kg

■経歴

岩木JFC-AC弘前-開志学園JSC-日本体育大-長野

■出場歴

J3リーグ:6試合

天皇杯:1試合

■コメント

「この度、アトレチコ鈴鹿クラブに期限付き移籍することになりました。

長野を離れるのはとても寂しいですが、自分の成長のために頑張ってきます。

一年半、応援ありがとうございました!」