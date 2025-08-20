「通告したらバレる気がして…」実家の近所で虐待疑惑、助けたい一方悩む女性に「助けて」「親のためにも」【ママリ】

実家の近所の子どもが虐待されているかも…通告したら身バレする？

実家の近所の子が虐待されてる気しかしません…



泣きながらヤダって何度も言ってんのに高笑いしてバカにしたような声がめちゃくちゃ聞こえてきたり、怒鳴ってたり。

物を投げる音がしてそのあと尋常じゃない泣き声が聞こえてきたり。



心が苦しくなります😢



なにか出来ることないでしょうか😢

通報しない方がいいんですかね…

誰も通報しないみたいなので通報したらうちだってバレるような気がして怖いです

子育てをしていると、気持ちが抑えきれずに思わず大きな声が出てしまうこともあるはず。また、そのような声を聞いたことがある方もおられるでしょう。しかし、中には度を超えている泣き声を耳にするようなこともあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、実家の近くに住んでいる子どもに虐待を疑うことが多々あり、助けてあげたいものの児童相談所への通告には躊躇しているとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

実家の近所に住む子どもが、虐待されているかもしれないという声が届きました。投稿者さんによると、レベルが違う泣き声が聞こえたり、物を投げる音が聞こえたりして、その声が聞こえて来るたびに胸を痛めているようです。



何か助けになりたいと思っているものの、100パーセント虐待であるという確信は無いので児童相談所に通告できずにいるとのこと。周りの方も誰も通告していないようで、そんな状況で通報すると誰が通告したのかバレてしまうのでは無いかという不安もあるとのこと。

今すぐに通告して！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まず、匿名で通報すべきとの声をご紹介します。

どこから通報したかはバレないようになっているので、もしかしたらと思ったら早めに通報したほうがいいです😭！！！

通報者バレないように対応してくれると思うので、勇気のいることだとは思いますがそのお子さん助けてあげてください！お願いします🙇‍♀️

児童相談はどこからの通告なのかを伏せて対応してくれるようなので、早めに対応して子どもを助けてあげて欲しいとの声が届きました。



投稿者さんの実家の近くには変わった方が多いとのことで、匿名で通告したとしてもバレてしまうかもしれないと心配とのこと。また、通告することによって、さらに虐待がひどくなってしまうのではとの不安もあるようです。



次に、児童養護施設で勤務していた経験がある方から寄せられた声をご紹介します。

はじめまして。



以前児童養護施設で働いていたものです。プライベートで虐待通告をしたこともあります😭



虐待の疑い、とっても胸が痛みますよね。。。そしていざ通告しようとなると私もすごく悩み躊躇いました。お気持ちお察しします。



児童相談所への通告は「虐待かも？」と思ったらしていい（というか通告義務がある）ものなので、勇気を出して頂けるとありがたいです。万が一間違っていても大丈夫です！



時間外で緊急性が高そうなら189へ。夜中でも対応してくれますよ。



児童相談所によっては正確な情報を得たいという理由で通告者の氏名等を聞かれることもありますが、伝えるのが不安であれば匿名でも大丈夫です。



「虐待通告はお母さんを罰するもの」のように捉えると躊躇ってしまうかもしれませんが、そのお母さん自身何かストレスなどを抱えていて支援が必要かもしれません。子どもの安全が第一ですが、お母さんへの支援を繋ぐという視点もお持ち頂けたら幸いです。



長々とすみません💦

児童養護施設で働いていた方から、虐待の通告は親を罰するものではなく、子どもを保護するとともに、その親を支援することにもつながるとの声が届きました。



虐待の確信が持てなくても通告義務があることなので、勇気を出して欲しいとのこと。児童相談所からは名前を聞かれることもあるようですが、匿名でも大丈夫とのこと。



子どもの安全を保護することだけではなく、親も何かしらの支援が必要である可能性がある…そう考えると、通告することを躊躇していた気持ちも半減しますよね。

続いて、実際に虐待を受けていたから寄せられた声をご紹介します。

私虐待されて育ちました

誰かが助けてくれるのを待ってました

でも助けてくれず、弟だけ児相に連れて行かれました



バレる保身をする前に通報してあげてほしいです

子どもが助けを求めてるかもしれないです

お願いします。



身体にアザや怪我などがあれば児相、連れていきますよ。

ご自身が虐待を受けて育ち、誰かが助けてくれるのを待っていたとの声が届きました。その言葉には重みがあり、すごく胸が痛みます。



投稿者さんが泣き声を聞いたという子どもも、誰かの助けを求めているかもしれないとのこと。身体にアザなどがあれば、児童相談所の方は子どもを施設に連れて行くようです。実際に、さらにひどい虐待を受けていた弟は施設に連れて行かれたようです。

助けられるのは大人

虐待への通告は、胸が苦しくなりますね。度々聞こえて来る泣き声に心が痛くなるものの、自分が通告したことで親を刺激してしまい、さらに状況がひどくなるのではないか、自分や家族までもがトラブルに巻き込まれてしまうのではないか…投稿者さんと同じように児童相談所への通告に一歩踏み出せずにいる方もおられるかもしれません。



寄せられた声にあるように、虐待の通告は確証が無くても良いようです。子どもの安全を保護するだけではなく、そのような状況を作ってしまった親に対しても支援に繋ぐことができるとのこと。親を罰することに繋げるのではなく、親の支援に繋げる…そのためにも何か異変を感じたら通告し、施設の対応を信じましょう。



もちろん、何よりもその子どもを助けることが1番大切。助けを求めているかもしれない子どものために、大人として勇気を出して手を差し伸べてあげて欲しいです。

