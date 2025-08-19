JR西日本と姫路市は19日、山陽本線姫路駅〜英賀保駅間で建設中の新駅の名称を「手柄山平和公園（てがらやまへいわこうえん）」駅に決定したと発表しました。

開業は2026年春を予定しており、手柄山平和公園への新たな玄関口として、また2026年秋に開業予定の「ひめじスーパーアリーナ」へのアクセス駅として、大きな期待が寄せられています。

駅名の決定理由として、両者は「新駅が手柄山平和公園と直接デッキで結ばれており、駅前に公園があることを利用者に分かりやすくイメージしてもらえるように」と説明しています。

2026年春開業！駅の概要とコンセプト

新駅 鳥瞰図

新駅位置図

【開業予定】2026年春

【所在地】兵庫県姫路市西延末

【場所】山陽本線 姫路駅から約1.8km、英賀保駅から約2.8km

【駅舎デザインコンセプト】「生まれ変わる公園の新たな玄関口」

【駅設備】

橋上駅舎、相対式2面ホーム（延長245メートル、幅3〜5メートル）

エレベーター2基（改札内）、自動改札機3通路（うち1台は幅広タイプ）、自動券売機3台（うち1台はみどりの券売機）、ホーム安全スクリーンや非常ボタン、ホーム監視カメラなどの安全設備

2026年秋には「ひめじスーパーアリーナ」も誕生

新駅は手柄山平和公園の新たな玄関口としての役割を担います。また、2026年秋には、公園内に「ひめじスーパーアリーナ」の開業が予定されており、イベント開催時のアクセス向上も期待されます。

駅の南北を結ぶ橋上自由通路や駅前広場・駐輪場も整備される予定。地域住民の利便性も大きく向上しそうです。

