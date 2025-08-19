Image: BRIGHT DIY

食材価格の高騰で家計へのダメージも少なくない昨今、購入した食材はしっかり余すことなく使うのは大事。冷凍での長期保存も手段のひとつですが、もう少し短期で消費するなら新鮮さも保ちやすい真空保存がオススメかも。

ということで今回は、真空保存グッズの中から小型で収納や操作性にも優れ、水気のある食材もOKな「Sealer Vaccum 2.0」をピックアップ。

キッチンだけなくアウトドアでも使えるマルチさが特長だそうなので、さっそく詳しく見ていきましょう。

小型でサッと使える真空シーラー

Image: BRIGHT DIY

「Sealer Vaccum 2.0」は小型ながら-66KPaという強力な吸引性能を持つ真空シーラー。野菜などの生鮮食品を手軽に真空パックで新鮮に長持ちさせることが可能。

水気にも対応済しているので野菜だけでなく肉や魚、調理済みの惣菜などもガンガン真空保存できますよ。

Image: BRIGHT DIY

熱シールされるのでスナック菓子の袋を再パックも可能。小型なのでピクニックやパーティーに持ち出せば、もし子どもたちが残しても無駄なく持ち帰れますね。

活躍シーンが広がる多機能さ

Image: BRIGHT DIY

アタッチメントを使えば専用真空袋にも対応。バルブ部分の形状が合えば、衣類や布団用の圧縮袋の吸引もOKだそう。

Image: BRIGHT DIY

カッターも内蔵しているので、真空パックした袋の開封もハサミいらず。

Image: BRIGHT DIY

電動ポンプとして使えるので、ボールや浮き輪の空気入れもラクしちゃいましょう。

収納性とポータブル性

Image: BRIGHT DIY

そもそも小型なのでキッチンの引き出しにも収納しやすいですが、磁石で冷蔵庫に貼っておくことも可能。必要な時にサッと使えるのも便利なポイントです。

手のひらサイズで重量も217gと軽量。幅広いシーンで活躍できて5000円アンダーならコスパも高いのでは？ より詳しくは下のリンクからチェックしてみてください。

