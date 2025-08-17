ホンダ斬新「“3列6人乗り”ミニバン」が面白い！ ガバッと開く「画期的ドア」＆“スケスケ”なボディ採用！ フラットにもなる「めちゃ広ッ空間」に“極薄シート”搭載！ 「スカイデッキ」とは？

ハイブリッドミニバンの先駆者!?

2025年10月30日から11月9日まで、東京ビッグサイト（東京都江東区）で「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（以下、JMS2025）」が開催されます。

このイベントは、かつて「東京モーターショー」として親しまれてきた展示会が進化したもので、今では日本を代表するモビリティ関連の大規模な見本市として広く認知されています。

あと2ヵ月ほどで開幕を迎えるJMS2025に、どのような新しい技術やビジョンが登場するのか、早くも注目が集まっています。

フラットになる内装もイイ！ のちに市販車のモチーフにもなった「斬新ミニバン」とは？

JMS2025は、自動車メーカーが一堂に会し、未来を切り開くコンセプトカーや最新の市販車を紹介する場です。

単なる車両の展示にとどまらず、次世代のモビリティ社会を見据えた技術や革新的な発想を共有する機会でもあります。

これまでJMSや東京モーターショーで披露された多くのモデルは、後に市販化されたり、そのデザインや技術が実際の車両に反映されたりするなど、自動車産業の進化に大きな影響を与えてきました。

その一例として、ホンダが2009年の東京モーターショーで発表したコンセプトカー「スカイデッキ」が挙げられます。

この車両は、当時まだ一般的ではなかったハイブリッド技術を活用し、未来のモビリティの可能性を提示したモデルとして話題を呼びました。

スカイデッキは、多様なライフスタイルや年齢層の人々が、日常の移動や趣味の時間をより楽しめるようにとのコンセプトのもと開発されました。

ホンダが目指したのは、個性的で自由な発想に基づくハイブリッドカーの提案です。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1750mm×全高1500mm、ホイールベースは2885mmで、特に低い全高が特徴的です。

この低いシルエットは、流れるような滑らかなデザインと相まって、洗練された印象を与えます。

ボディ全体には空力性能を高める滑らかなラインが施され、デザインの美しさと機能性を両立させています。

スカイデッキの外観には、ホンダの当時のデザインの方向性を示す要素がいくつか取り入れられていました。

例えば、長いフロントノーズや大型のロアグリルは、同じ時期に発表された「CR-Zコンセプト」と共通する特徴を持っています。

また、前部にはイルミネーション付きのシザースドア、後部には斜めスライド式のリアドアが採用されており、視覚的なインパクトとともに乗り降りの利便性を追求した設計となっています。

これらのドアは、先進性をアピールするだけでなく、実用性も考慮したものでした。

室内に目を向けると、スカイデッキは3列シートで6人乗りのレイアウトを採用しています。

1列目と2列目のシートは非常に薄く、センターコンソールに固定されることで浮いているような独特の配置が特徴です。

3列目へのアクセス時には、2列目のシートが1列目シートの下にスライドして収納され、広々とした空間が生まれます。

さらに、3列目シートも薄型で、使用しない時には床下に収納可能。

フラットで広い荷室に変形できる柔軟性は、ユーザーにとって大きな魅力です。

室内の開放感を高めるため、天井には大型のガラスルーフが備わっており、これが「スカイデッキ」という車名の由来にもなっています。

このガラスルーフは、室内に明るさと広がりをもたらし、快適な空間を演出します。

パワートレインに関しては詳細な情報が公開されていませんが、ハイブリッドシステムが搭載されています。

小型軽量のユニットをセンタートンネルに配置することで、低床化と低重心化を実現。

これにより、広々とした室内空間と優れた走行性能が両立されています。

このような設計は、スカイデッキが単なるコンセプトカーに留まらず、実用性と先進性を兼ね備えたモデルであることを示しています。

残念ながら、スカイデッキは市販化には至りませんでした。

しかし、そのデザインやコンセプトは、後に登場したホンダの車両に影響を与えています。

例えば、6人乗りのステーションワゴン「ジェイド」には、スカイデッキのシンプルで力強いボディラインや、Aピラー、ルーフラインのデザイン、さらには3列6人乗りのシートレイアウトなど、さまざまな要素が受け継がれました。

このように、コンセプトカーが市販車に与える影響は大きく、JMSが自動車産業の未来を垣間見る場であることを物語っています。