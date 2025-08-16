“ジェフ市原”ことAmBitious 大内リオンさんがフクアリに登場！「この景色は忘れられない」

明治安田J2リーグ第25節 ジェフユナイテッド千葉対徳島ヴォルティスの一戦に、“ジェフ市原”こと大内リオンさん（AmBitious）が来場し、キックオフ前にトークショーを行った。



大内さんはTBS系列で放送中の「ラヴィット！」に出演した際、クイズコーナーでりんたろー。（EXIT）から「ジェフ市原」というあだ名を付けられた。これがきっかけとなり、以降は千葉を応援しているそうだ。フクダ電子アリーナにはプライベートで過去2回足を運んでおり、今回の来場が3回目。初めてピッチサイドに立ち「この景色は忘れられない」と語った。



千葉サポーターは「ようこそジェフ市原くん」という横断幕を掲げ、大内さんへ向けたチャントも披露。得点後のお決まり“ジェフ三唱”も一緒に行った。大内さんは「最後まで全力で応援し続けるので、一緒に盛り上げていきましょう！」と会場を盛り上げた。