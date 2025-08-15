全日本大学選抜がイタリア遠征実施

大学サッカー界の快挙に反響が広がっている。イタリア遠征中の全日本大学選抜が現地14日、同国1部セリエAの名門フィオレンティーナを2-1で撃破。2度のリーグ優勝を誇る欧州クラブを破る大金星に、ネット上では衝撃が走った。

全日本大学選抜は、親善試合でフィオレンティーナと対戦。前半16分、サイドを崩されてクロスから失点したが、同33分にゴール前のクロスをDF常藤奏が押し込んで同点に追い付く。1-1の後半36分には、コーナーキックの流れからDF池谷銀姿郎が逆転弾を押し込み、そのまま試合を制した。

相手の先発メンバーには元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアの他、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコら主力クラスがずらり。フィオレンティーナはセリエAで2度の優勝を誇るなど、欧州サッカー界で実績を築いてきたクラブの1つ。日本の大学サッカー界にとっては、誇らしい結果だ。

衝撃の大金星に反響が広がり、X上のサッカーファンも困惑気味に「マジで言ってる？」「え、凄くね」「何気にとんでもない大金星」「在学中にスカウトされるんじゃない？」「マジか！ 快挙やん」「今後の日本代表に期待しかない！」などと、驚きの反応を寄せていた。



（THE ANSWER編集部）