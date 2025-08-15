Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」の前日譚ドラマ「ヴォート・ライジング（原題：Vought Rising）」より、ソルジャー・ボーイ（ジェンセン・アクレス）を含むキャラクター4人の初画像が公開された。

この投稿をInstagramで見る

「ザ・ボーイズ」米公式は「かつて、この4人はアップルパイのようなアメリカの象徴だった」との紹介文を添え、「ヴォート・ライジング」に登場するソルジャー・ボーイ役のジェンセン・アクレス、ボムサイト役のメイソン・ダイ、プライベート・エンジェル役のエリザベス・ポージー、トーピード役のウィル・ホックマンの写真を投稿。1950年代が舞台となるため、ヒーローコスチュームも「ザ・ボーイズ」と比べてレトロなデザインとなっている。

製作総指揮のクリプキはで衣装チームに感謝を述べ、「時代背景のディテールを巧みに織り込み、スープ（スーパーヒーロー）たちが第二次世界大戦の軍隊から誕生したことを見事に表現している」と称賛している。

物語は、1950年代のニューヨークを背景に、ヴォート社の起源に迫る“ひねりの効いた殺人ミステリー”と伝えられている。作中ではソルジャー・ボーイの語られざる初期の活躍や、当時クララ・ヴォートと名乗っていたストームフロントの極悪非道な作戦に焦点が当てられるという。

出演者は上記4人に加え、ストーム・フロント役のアヤ・キャッシュ、「ブリジャートン家」シーズン3のジョーデン・マイリー、「インダストリー」シーズン2のニコロ・パセッティ、「一流シェフのファミリーレストラン」のリッキー・スタフィエリ、「センス8」のブライアン・Ｊ・スミスが名を連ねる。

ショーランナーは、「ザ・ボーイズ」シーズン3＆4で製作総指揮を務めたポール・グレロング。製作総指揮にはグレロングに加え、「ザ・ボーイズ」の生みの親エリック・クリプキ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、原作コミックの作者ガース・エニス＆ダリック・ロバートソンらが名を連ねる。アクレスとキャッシュは主演だけでなく、プロデューサーも兼任する。

「ザ・ボーイズ」前日譚ドラマ「ヴォート・ライジング（原題：Vought Rising）」は、2025年8月中に撮影開始。