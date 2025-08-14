「必殺仕事人」のソロパートで甲子園もどよめき

第107回全国高校野球選手権は13日、第8日目が行われ、第2試合で関東第一（東東京）が中越（新潟）に6-1で勝利した。足がつる選手が続出するアクシデントに見舞われながらも、2年連続の決勝に向けて快調なスタートを切った中、「今年も凄い」「カッコいい」と話題を集める“人物”がいた。

関東第一は野球部だけでなく吹奏楽部も全国区として知られている。昨夏は毎試合OBが演奏に駆けつけ、中でも「必殺仕事人」の前奏をソロで吹いた際には、響き渡る高音に現地観戦のファンのみならず、テレビ中継を見ていたファンも注目し“バズった”のは記憶に新しい。

この日も関東第一の攻撃中は綺麗な音が奏でられ、高校野球の定番曲「必殺仕事人」でトランペットのソロパートが行われると、甲子園も大興奮。「関東第一の必殺仕事人トランペットやっぱりカッコイイ」「耳が嬉しい」「関東第一にヤバいトランペットの人いたなww」「プロの方？」「トランペットソロめっちゃうまくてかっこいい」「関東第一のトランペット上手すぎんだろ」「上手すぎて痺れた」と絶賛の声が相次いだ。

昨夏はアルプススタンドの応援も後押しし、決勝まで進んだ関東第一。10回目の出場となった今大会で悲願の初優勝となるか。応援団にも注目したい。（Full-Count編集部）