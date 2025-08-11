救援陣の乱調と16残塁の拙攻

【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に4-5で逆転負けし、3連勝を逃した。これでナ・リーグ西地区2位のパドレスとは2ゲーム差となったが、ワールドシリーズ連覇に向け、地元紙は連勝できないチームに苦言を呈した。

大谷に41号の先頭打者本塁打が飛び出すも、リードを守り切れず。5番手のトライネンが2被弾、6番手のべシアが決勝弾を浴びるなど、救援陣が踏ん張り切れなかった。

地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者は自身のX（旧ツイッター）で、この敗戦に言及。「ドジャース、10安打、13四球（うち7つは最後の2イニング）、得点圏にランナーを置いた場面では10打数1安打、今季最多の16残塁」と拙攻に苦言。さらにドジャースは依然として、6月29日（同30日）から7月3日（同4日）の4連勝以降、3連勝以上がない」と、1か月以上も3連勝から遠ざかっている現状を嘆いた。

この投稿には「2連勝以上できないなら地区優勝は無理だ」「いわゆるワールドチャンピオンチームが2連勝しかできないなんて、どれだけ情けないんだ。恥ずかしい。来週には首位から落ちるだろう」「このバラつきのある攻撃では連勝はムリ」「ずっと波に乗れないドジャースの今期を象徴する様なゲーム、とか言いつつまだ首位なのは流石と言うべきか？」「ヒット10本にフォアボール13個で4得点……16残塁ってなに？ 酷すぎるな」と嘆きが相次いだ。

2位で追うパドレスは7月末から6連勝するなど、4カード連続で勝ち越し。7月末のトレード期限でも積極的な補強を敢行している。今の調子が続くと、ドジャースのワールドシリーズ連覇には黄色信号が点灯しそうだ。（Full-Count編集部）