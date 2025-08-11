russet初のセレクトショップが誕生♡限定バッグも登場！

人気バッグブランド「russet（ラシット）」が、日常から都会的なスタイルへと進化し、新たなセレクトショップを今秋よりスタート。コンセプトは“LIVE A BEAUTIFUL ART LIFE（美しいアートライフを）”。店舗限定アイテムやアーティストとのコラボレーションなど、これまでにない個性が光る空間に。さらに、派生ブランド「gemeil（ジュメイル）」も展開し、ファッション感度の高い女性たちの感性を刺激します♡

russetが仕掛ける新セレクトショップ

「russet」がプロデュースする初のセレクトショップが、荻窪ルミネと横浜ルミネに登場。アートとファッションを融合した新しいコンセプトストアでは、「gemeil」など注目ブランドも展開予定です。

テーマは、“LIVE A BEAUTIFUL ART LIFE（美しいアートライフを）”。ON/OFFの境界を超えたアイテムが揃い、都会的でプレイフルなスタイルを叶えてくれます。

アートと融合♡守矢努氏の限定作品も

オープニングを飾るのは、アートディレクター・守矢努氏とのコラボレーション。

ステンシル技法を駆使したアート作品（サイン＆エディションNo.入り）が限定販売されるほか、彼のメッセージが込められた店内空間も必見です。

「個」の時代にふさわしい、自分と向き合うアートとの出会いが、日常に新たな彩りを加えてくれるはず。

店舗限定！こだわりのバッグコレクション

シンプルショルダーバッグ

価格：26,400円（税込）

トートバッグ

価格：33,000円（税込）

販売開始：8月28日（木）

※荻窪ルミネ限定

ラウンドショルダーバッグ

価格：34,100円（税込）

シンプルショルダーバッグ

価格：35,200円（税込）

巾着型バッグ

価格：38,500円（税込）

販売開始：9月10日（水）

※横浜ルミネ限定

いずれも上質な素材感と洗練されたデザインで、日常から特別な日まで幅広く活躍。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪

自分らしさを選ぶ、秋の新しいスタートに

“Nothing can be told the truth. To tell it would be a lie.”──真実を求めて、日常を彩るアートとファッションに出会う旅へ。

russetの新たなセレクトショップでは、バッグという日用品を超えて「自己表現」の手段として楽しめるアイテムが揃います。

都会的で洗練された空間にぜひ足を運び、自分らしさを見つけてください。孤独を恐れず、ひとりを楽しむあなたへ贈る、新しい季節の幕開けです。