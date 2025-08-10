¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¥¦¥ª¥Ã¥«¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡¡¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÂ×´§
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè£¸²ó¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¤È¡ÖÌÆÇÏºÇ¶¯»þÂå¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤À¡£
¡ÖÌÆÇÏ»°´§¡×½éÀï¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¦¥ª¥Ã¥«¡Ê±¦¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¡photo by Sankei Visual
¡¡ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¶¯µ¤¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¡£°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤À¡£Æ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÎÀ¤âÆ±¼¼¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤ÎÁê¼ê¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¥ª¥Ã¥«¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤¨¤ºÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹ÍÍ»Ò¤¬ºîÉÊÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¾ï¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£À¸³¶¤Ç12Àï¤·¤Æ£¸¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¡££³Ãå°Ê²¼¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¶¥ÁöÇÏ¡¦¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î£²Æ¬¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë°ìÀï¤È¤·¤Æ¡¢¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2007Ç¯£´·î¤Î£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Îºù²Ö¾Þ¤Î¤³¤È¤ò¿¨¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë£±¥«·îÁ°¤Þ¤ÇÁÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2007Ç¯£³·î¡¢£³ºÐ¤Î¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Àï£²¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢ºù²Ö¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë£ÇIII¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£µ÷Î¥¡¦¥³¡¼¥¹¤È¤âËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤ÇÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¡¢¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³°¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ë¶þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¡£¤³¤ì¤¬¡¢£²Æ¬¤Î½éÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ª¥Ã¥«¤ÏÁ°Ç¯¤Î£²ºÐ£Ç£É¤òÀ©ÇÆ¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤Ç¤ÏÍ¾Íµå¿¡¹¤Ç¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Î£²Æ¬¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¦¥ª¥Ã¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤È¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¿Ø±Ä¤Î»×¤¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ë¡ÊËÜÈÖ¤Ç¤Î¡ËµÕÅ¾²ÄÇ½¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Æ±ÇÏ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à°ÂÆ£¾¡¸Êµ³¼ê¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ºù²Ö¾Þ¡£Ã±¾¡1.4ÇÜ¤È¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Â³¤¯£²ÈÖ¿Íµ¤¡ÊÃ±¾¡5.2ÇÜ¡Ë¤ÏÉðËµ³¼êµ³¾è¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã±¾¡5.9ÇÜ¤Î£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¤¬£²ÈÖ¼ê¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬£³ÈÖ¼ê¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¤Ï£¶¡¢£·ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬ÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬Â³¤¡¢Æâ¤òÆÍ¤¤¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë"¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤ÎºÆÀï"¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÁ°ÁöÆ±ÍÍ¡¢¤³¤³¤«¤é¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬Æñ¤Ê¤¯¤«¤ï¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤ëÁ°¤Ë°ÂÆ£µ³¼ê¤Î¥à¥Á¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¡£¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿²ÃÂ®¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄÉ·â¤òµö¤µ¤º¡¢£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ëÈÄ¤òÄÌ²á¡£Á°¾¥Àï¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Â×´§¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤Ï¡¢¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥«¥®¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤·¤òÂÔ¤Á¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÄ¾ÀþÅÓÃæ¤Þ¤ÇËöµÓ¤ò²¹Â¸¤·¡¢»Ä¤êÃ»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾¡Éé¤Ë¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦»ýµ×ÎÏ¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÁ°Áö¤Î¤è¤¦¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ç¤Ï¥¦¥ª¥Ã¥«¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤·Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤éÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤¿°ÂÆ£µ³¼ê¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥¦¥ª¥Ã¥«¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö½÷·æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡£¤³¤Î£²Æ¬¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂÐÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Î·ãÆ®¡Ê¥Ï¥Êº¹¤Ç¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬¾¡Íø¡Ë¤Ï¡¢£²Æ¬¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÌîÊë¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤¿¤°¤¤µ©¤ÊÌ¾ÌÆ¤¬£²Æ¬À¸¤Þ¤ì¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¤³¤È¤À¡£¤½¤ó¤Ê£²Æ¬¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¬¤»¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£