元TOKIO・国分太一の復帰が遠のいているーー。複数の「コンプライアンス違反」が明るみとなり、6月20日に株式会社TOKIOのHPで無期限の芸能活動休止を発表した国分。それから約1カ月半、『女性セブンプラス』が国分の近況を報じた。

「記事によると、自宅で謹慎している国分さんは憔悴しており、それを支えているのが3歳年下で元TBS社員の奥さん。車で出掛ける際には、奥さんが運転し、国分さんは身を隠すかのように後部座席に乗っているようです。奥さんの『離婚はしない』という意思は固いようですね」（芸能記者）

国分といえば、旧ジャニーズ事務所時代からノースキャンダルを貫く“優等生”であった。表舞台から退き、反省の日々を送っているようだが、「復帰のタイミングが難しい」と語るのは芸能ジャーナリストだ。

「国分さんは『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）の番組スタッフに高圧的な言動をしたり、そのほかの番組でも関係者にパワハラやセクハラをおこなったと報じられています。

『ザ！鉄腕！DASH!!』は城島茂さんと松岡昌宏さんの起用を続けていますが、TOKIOは約30年の歴史に終止符を打つことに。さらに、国分さんが社長を務めていた福島県・西郷村にある交流施設『TOKIO-BA』は閉園するなど不祥事の代償は計り知れないですね。

国分さんがMCを務める『男子ごはん』（テレビ東京）は休止が決定しており、活動休止が長引けば打ち切りも十分に考えられます。さらに、グループが解散した以上、アーティストとして戻る場所を失ったのも同然。まさに崖っぷちの状態です」

報道は飛び交っているが、肝心の「コンプライアンス違反」の内容は明らかになっていない。

「本人からの発表がないため真相は藪の中です。例えばこれが不倫問題なら、奥さんが許せば比較的世論が落ち着くのも早かったでしょう。

さらに追い打ちとなったのが、これまでの国分さんの“所業”が明らかになったことです。スタッフへの高圧的な態度や、奥さんと交際していた時期に下半身を露出したなど、まさに“コンプラ意識の低さ”を物語るエピソードが次々と報じられています。好感度が地の底に落ちてしまいました。

復帰するとすれば、ラジオ番組やネット番組でしょうが、年内の復帰は現実的では無さそうです」（同前）

はたして、国分の復帰を待ち望むファンはどれほど残っているのだろうかーー。