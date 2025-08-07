過激パフォーマンスが物議を醸したKISS OF LIFE、ヨーロッパ最大級の音楽フェスで圧巻ライブ！

ガールズグループKISS OF LIFEが、世界的な音楽フェスティバルで実力を証明した。

【写真】KISS OF LIFEの“過激パフォ”

KISS OF LIFEは8月6日（現地時間）、ハンガリー・ブダペストで開催された「シゲト・フェスティバル（Sziget Festival）」に出演。『Bad News』を皮切りに、『Igloo』『Lips Hips Kiss』『Sticky』『Tell Me』『Midas Touch』『Shhh』など、計14曲のステージを披露した。

特に彼女たちは、ロックテイストを取り入れたパワフルなパフォーマンスや、夏フェスならではの躍動感あふれる演出、成熟した色気を漂わせるステージなど、多彩なコンセプトで観客を魅了。唯一無二の個性とエネルギーで、会場の熱気をさらに高めた。

（写真提供＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

この日限りのスペシャルステージも、会場を大いに沸かせた。ナッティとジュリが昨年、eスポーツリーグ「VALORANT Champions Seoul」の主題歌として参加した『Superpower』を、今回はグループ全員で初披露。またベルは、Netflixアニメ『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中歌『Golden』のサビを無伴奏で熱唱し、圧倒的な歌唱力をアピールした。

KISS OF LIFEが出演した「シゲト・フェスティバル」は、ヨーロッパ最大級の音楽フェスティバルのひとつ。毎年、世界中のトップアーティストが集結するなか、今年はチャーリー・XCX、ポスト・マローン、ショーン・メンデスらが出演した。KISS OF LIFEは韓国を代表するアーティストとして堂々とステージに立ち、グローバルファンに強烈な印象を残した。

パフォーマンスを終えたKISS OF LIFEは、所属事務所を通じて「デビューアルバムのミュージックビデオ撮影のために初めてブダペストを訪れてから2年、再びこのような素晴らしい舞台に招待され、戻ってこられたことに感慨深さを感じています。大きな声援を送ってくださったファンの皆さんに感謝し、これからも素敵な音楽でたくさんお会いしたいです」とコメントを寄せた。