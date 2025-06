レヴァークーゼンでブンデスリーガ&DFBポカール制覇を成し遂げ、今季よりレアル・マドリードの指揮官に就任したシャビ・アロンソ。経験豊富な名将カルロ・アンチェロッティから青年指揮官アロンソにバトンが渡ることになり、チームがどう変わっていくのか注目しているサッカーファンは多いだろう。



スペイン『MARCA』は、すでにアロンソが新しい取り組みをしていると伝えているが、その1つがドローンでのトレーニング撮影だ。





A drone now monitors every move in training, giving Xabi Alonso a bird’s-eye view of his squad’s performance#Madrid #realmadrid #fifaclubworldcup pic.twitter.com/m5tOBXAiF5