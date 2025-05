Appleが間もなく iPhone で画期的なデザイン変更を実現する可能性が報じられました。このデザインは iPhone の生みの親であるジョナサン・アイブ氏が夢見た「全画面スクリーンの iPhone 」となり、 iPhone 20周年を迎える2027年に登場するとウワサされています。애플, 20주년 아이폰 확 바뀐다…기술·공급망 개편 착수 - 전자신문

Jony Ive’s dream iPhone that’s all screen may finally be coming true - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/16/jony-ives-dream-iphone-thats-all-screen-may-finally-be-coming-true/ iPhone の生みの親であるアイブ氏はすでにAppleを去っていますが、Apple在籍時に「1枚のガラスのような iPhone 」を実現することを望んでいると繰り返し表明してきました。この「1枚のガラスのような iPhone 」というアイデアは、 iPhone 10周年を機に実現に大きく近づきます。Appleが iPhone 10周年を機に発売した iPhone Xは、それまでにないエッジツーエッジディスプレイを搭載していました。 iPhone X」速攻フォトレビュー、全てが新しく生まれ変わった iPhone はこんな感じ - GIGAZINE iPhone は2027年に20周年を迎えますが、その前の2025年には超薄型の iPhone 17 Airが登場すると目されています。2025年に iPhone のラインナップが刷新されPlusモデルが廃止&超薄型モデルの「Air」が登場か、Airモデルのスペックはどんなものになるのか? - GIGAZINEさらに、2026年にはApple初となる「折りたたみ iPhone 」の登場がウワサされています。この折りたたみ iPhone は超薄型の iPhone 17 Airで採用される技術が活用されると、Apple関連の内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が指摘しました。Apple初の折りたたみ式 iPhone には薄型モデルの「 iPhone 17 Air」に搭載される技術が活用される可能性 - GIGAZINEそして、2027年にはベゼルやノッチ(画面上部の切り欠き)、カメラなどが一切ない真のオールスクリーンデザインを採用した新型 iPhone が登場するとウワサされています。Appleがオールスクリーンデザインの iPhone を計画していると最初に報じたのは、Bloombergのガーマン記者です。さらに、2025年5月になって韓国のET Newsは、Appleのサプライヤーが「4面曲面ディスプレイ」の開発に取り組んでいると報じました。この「4面曲面ディスプレイ」は、ディスプレイの上下左右すべての側面を曲げることができるというもの。上下左右のすべてが曲面となることで、画面を正面から見てもベゼルが見えなくなるとのこと。なお、Appleは4面曲面ディスプレイをSamsung DisplayおよびLG Displayと開発するべく会合を開いている模様。曲面ディスプレイを採用した スマートフォン には、SamsungのGalaxyシリーズがありますが、これはディスプレイの側面のみが曲面です。また、オールスクリーンデザインの iPhone では、インカメラがパンチホール型からディスプレイ下部に完全に隠されることになるともET Newsは報じています。これらを実現した iPhone は、アイブ氏が思い描いた「1枚のガラスのような iPhone 」にまさに合致していると、9to5Macは指摘しました。この他、ET NewsはAppleがグラファイトを一切使用しない純シリコンバッテリーを開発中であるとも報じています。この純シリコンバッテリーは、カソード材料としてグラファイトの代わりに100%シリコンを使用することで、エネルギー密度を飛躍的に高めてバッテリー寿命を延ばすことができるそうです。 スマートフォン の技術全般が停滞していることは疑いようがなく、これはAppleにとって問題です。 スマートフォン は近年、わずかな改善しか遂げていないため、多くの人が「もうしばらく古いモデルを使い続けた方がましだ」と考えても仕方がありません。しかし、2025年には超薄型の iPhone 17 Air、2026年には折りたたみ iPhone 、2027年には全画面 iPhone が登場すると目されているため、このような退屈な時代の終わりが「確かに見え始めている」と9to5Macは指摘しました。