¿´ºØ¶¶¤Ï¡¢½ÂÃ«¡£ÆîÁ¥¾ì¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¡ª¡©Âçºå¤Î³¹¤òÅìµþ¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Ä¶ÛµÞºÂÃÌ²ñ
Âçºå¤Ï¸ÄÀÅª¤Ç·¡¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë³¹¤À¤é¤±¡£
Âçºå½é¿´¼Ô¤¬¤Þ¤º¤É¤³¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÅìµþ¤Î³¹¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
Âçºå¤Ç¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¤³¤³¡ª¼çÍ×¤Î3¥¨¥ê¥¢
¡¥¨¥Ó²£¤ÈÃæ±ûÀþ¥¤¥º¥à¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ûÊ¼±Ò¤Î³¹¡ÖÅ·Ëþ¥¨¥ê¥¢¡×
ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¡Ö¤Æ¤ó¤¸¤ó¤µ¤ó¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂçºåÅ·ËþµÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÅ¹¤¬Â³¤¯¥¨¥ê¥¢¡£
¢ÃæÌÜ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ã¤Ý¤¤Èþ¿©´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÏÃÂê¤Î³¹¡ÖÊ¡Åç¥¨¥ê¥¢¡×
£³Ï©Àþ¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤½¤í¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È²¼Ä®¾ð½ï¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¿Íµ¤¤Î³¹¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Î³¹¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Þ¯Ã¦¤ÊÈþ¿©Å¹¤âÂ¿¤¯¸®¤òÏ¢¤Í¡¢ÅÙ¡¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
£´Ñ¸÷µÒ¤¬À¤³¦¤«¤é½¸¤¦½ÂÃ«¥é¥¤¥¯¤Ê¡È¥¶¡¦Ì¾½ê¡É¡Ö¿´ºØ¶¶¡¦ËÜÄ®¥¨¥ê¥¢¡×
¿´ºØ¶¶¤Ï¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Î¿´ºØ¶¶¶Ú¤ÎÈË²Ú³¹¤ò»Ø¤·¡¢É´²ßÅ¹¤ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬½¼¼Â¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½îÌ±Åª¤ÊÅ¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¾¦Å¹³¹¤â¤¢¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÎËÜÄ®¤Ï¡¢Âçºå¤Î·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤È¤âÌ¾¹â¤¤¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤ë¤Î¤Ï¥¥¿¤È¥ß¥Ê¥ß¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹Í»¡
Á¥»³¡§º£²ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤«¤éºÂÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçºå½é¿´¼Ô¤Î»ä¤È郄¶¶¡¢¼ò¾ì¼èºà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾È¾Â¤ÈÎëÌÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤ÇÂçºå¤Ë¾Ü¤·¤¤¿óÁÒ¡£
¤º¤Ð¤ê¡¢Âçºå¤Ç³Ú¤·¤¯°û¤à¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¡ª¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÀ¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤½¤â¤½¤âÂçºå¤Î¥¨¥ê¥¢´¶¤Ã¤Æ¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ë¤Ù¤¡©
¿óÁÒ¡§¤Þ¤º¡¢ÇßÅÄ¤äËÌ¿·ÃÏ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¥¿¡×¤ÈÆñÇÈ¤ä¿´ºØ¶¶¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÇßÅÄ¤Ï¿·½É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾È¾Â¡§ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡ÖºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤È¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¡È°ËÀªÃ°¡É¤È¡È郄Åç²°¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¡£±ØÁ°¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼°û¿©³¹¤ä¡Ö¿·ÇßÅÄ¿©Æ»³¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ûÊ¼±Ò¤Î¥ª¥¢¥·¥¹Åª¤Ê²£Ãú¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§ÇßÅÄ¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹âµé¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÂ¤Ö´¿³Ú³¹¤Ç¶äºÂ¤Î¹âµé´¶¤È¹Á¶è¤Î¥®¥é¤Ã¤È´¶¤¬°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£
Á¥»³¡§·ë¹½¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î³¦·¨¤Ç°û¤à¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¥ª¥¹¥¹¥á¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¿óÁÒ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥ï¥µ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÅ·Ëþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤Å¹¤ò¥Ï¥·¥´¤Ç¤¤Æ¡¢Ãë¼òÅ·¹ñ¡£Åìµþ¤À¤È·ÃÈæ¼÷¡¢ÃæÌÜ¹õ¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß¹¥¤¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾È¾Â¡§Å·Ëþ¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Á¤óÄÌ¤ê¡×¶áÊÕ¤Ï¡Ö¥¨¥Ó²£¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Å·¿À¶¶¶ÚÏ»ÃúÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È²®·¦¤È¤«Ãæ±ûÀþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î°û¤ß²°¤Ë¡È¥Ê¥ó¥Ñ¶Ø»ß¡É¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡£¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ï·ÊÞ¤â¿·Å¹¤â¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ç¡¢Ãë¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡ª
郄¶¶¡§»ä¤ÏÇßÅÄ¤«¤é¤¹¤°¤ÎÊ¡Åç¥¨¥ê¥¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í½Ð¿È¤ÎÆ±Î½¤Ï¡ÖÇßÅÄ¤Ï¥Þ¥¹¤Ê°õ¾Ý¤À¤±¤É¡¢Ê¡Åç¤ÏÂç¿Í¤Î¥°¥ë¥á¡£ÃæÌÜ¹õ¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤Ë¤¤¤ëÀèÇÚ¤Î¡ÖÊ¡Åç¤ÏÇßÅÄ¤«¤é¶á¤¤¤±¤É¡¢ÊÌÀ¤³¦¡£²Ä°¦¤¤½÷À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥»³¡§²¿¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
ÎëÌÚ¡§Ê¡Åç¤Ï20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤Î¿Í¤¬Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÈþÌ£¤·¤¤°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»Âð³¹¤â¤¢¤êÞ¯Íî¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Á¥»³¡§¥ï¥¤¥ï¥¤¤â°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢Èþ¿©¤â³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿´ºØ¶¶¡¦ËÜÄ®³¦·¨¤Ë¤¤¤¤Å¹¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë
¿óÁÒ¡§¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÂçºå¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¤¤¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤òµý¼õ¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÌÉÍ¤äÍä²°¶¶¡¢Èî¸å¶¶¤é¤Ø¤ó¤â´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Å¹¤¬Â¿¤¤¡£¥ì¥È¥í·úÃÛ¤¬»Ä¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ï´Ý¤ÎÆâ¤äÆüËÜ¶¶¤Ã¤Ý¤¤¶õµ¤¤âÉº¤¤¤Þ¤¹¡£
¾È¾Â¡§ËÙ¹¾¤âÁÇÅ¨¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ªÞ¯Íî¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¿¬Âç¶¶¤Ã¤Ý¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö£×Âçºå¡×¤¬¤Ç¤¤¿ÆîÁ¥¾ì¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¥´¥Á¥ã¤Ã¤È´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ÆÆù¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£Åß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤±¤ä¤ºä¤Ã¤Ý¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á¥»³¡§¤¨¡¢¤Ê¤ó¤«ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤¢¤ê¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸À¤¦¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¶¡¦Âçºå¤Ê¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿óÁÒ¡§¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ºØ¶¶¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¢¥áÂ¼¡¢Æ»ÆÜËÙ¡¢¥°¥ê¥³¤Î¡È¥¶¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£Ãæ¿´Éô¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¤é¤±¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¶ÌÀÐº®¸ò¡£
¤¤¤Þ¤Ï¤½¤Î³¦·¨¤ÎËÜÄ®¤È¤«Ä¹ËÙ¶¶¤È¤«¤Ë¤¤¤¤Å¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤ä¡¢¸¶½É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ëÆñÇÈ¤Ë¤âÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤·¡£
郄¶¶¡§¿´ºØ¶¶¤äËÜÄ®¡¢ÆñÇÈ¤ÎÊý¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÇñ¤Þ¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¡£³¦·¨¤Î¤¤¤¤Å¹¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á¥»³¡§°û¤ßÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï²¦Æ»¤Ç¤ªÞ¯Íî¤Ê¿´ºØ¶¶¡¦ËÜÄ®³¦·¨¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Ï¥·¥´¤Ç¤¤ëÅ·Ëþ¡¢Èþ¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ¡Åç¤Î£³¥¨¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡£
¿óÁÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú·ëÏÀ¡Û
¡ÈÂçºå¤é¤·¤¯°û¤ß¤¿¤¤¡É¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¿´ºØ¶¶¡¦ËÜÄ®¡×¡ÖÅ·Ëþ¡×¡ÖÊ¡Åç¡×¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤