世界初! 宇宙空間で醸造予定の「獺祭」が伊勢丹新宿店に登場。1本限定1.1億円で予約開始

日本酒ブランド「獺祭」を手掛ける旭酒造株式会社は、2025年2月19日から25日まで、伊勢丹新宿店にて「獺祭 ザ・ステージ」を開催する。本イベントでは、獺祭の全ラインアップがそろうだけでなく、世界初の 宇宙 空間で醸造予定の「獺祭MOON - 宇宙 醸造」や、アメリカ産山田錦を使用した「DASSAI BLUE Beyond - the First Step」など、国内初上陸の日本酒が登場する。

©FASHION HEADLINE世界初の「 宇宙 醸造」に挑戦--獺祭MOON【伊勢丹新宿店限定】獺祭MOON - 宇宙 醸造 1本限定(100mlボトル)1億1,000万円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjuku今回のイベントで特に注目なのが、「獺祭MOON - 宇宙 醸造」だ。月面での獺祭醸造に向け、国際 宇宙 ステーション(ISS)での日本酒醸造試験を行う予定。ISSにて地球の1/6である月面の重力環境を模擬し、酒の材料(米(山田錦)、麹、酵母と水)を打ち上げ 宇宙 空間で お酒 のもととなるもろみを発酵。 その後、もろみを地上に帰還させ、分析で必要な量を除き、グラス1杯分の「獺祭MOON - 宇宙 醸造」ができあがる予定。2025年中に醸造装置を開発し、日本人 宇宙 飛行士がISSに滞在するタイミングの打上げを目指しているという。 宇宙 空間での発酵がどのように影響するかを検証することで、日本酒の新たな可能性が探られることとなる。醸造装置/Courtesy of Isetan Shinjuku「獺祭MOON - 宇宙 醸造」は世界で1本(100mlボトル)しかない特別な日本酒として本イベントにて予約販売が開始される。その価格は、1億円(税抜)となっている。実質1杯1億円。その売上は全額を今後の 宇宙 開発事業に寄付される予定だ。【伊勢丹新宿店限定】DASSAI BLUE Beyond the First Step 1本(720ml)13万2,000円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjukuまた、日本初上陸となる「DASSAI BLUE Beyond - the First Step」も登場する。2023年9月ニューヨークに旭酒造の酒蔵が始動しDASSAI Blueが誕生。徹底的に品質にこだわったアメリカ農家と作る酒米の「山田錦」を使い、現地のアメリカ人醸造家と日本人醸造責任者たちが切磋琢磨し協業で造っている。日本の獺祭に比べて香りがより強く、華やかに感じる。メロンやバナナの心地よい香りが特徴。現地の気候や土壌の影響を受けた新たな獺祭の味わいが楽しめる。今イベントに合わせ伊勢丹創業の明治19年にちなみ、精米歩合は19%になっている。「DASSAI BLUE Beyond」は期間中、伊勢丹新宿店地下1Fでテイスティング可能(有料)/©FASHION HEADLINEさらに、今回のイベントでは特別企画として、作曲家・久石譲氏のイラストをラベルにした限定ボトルが登場。イラストを手掛けたのは漫画「島耕作」シリーズの作者で知られる漫画家・弘兼憲史氏。日本とアメリカで醸造した同じ精米歩合の お酒 を飲みくらべできるセットは日本では 三越伊勢丹 限定。今回の限定セットの出荷額の半分を若い音楽家たちへの援助金として寄附されることで、未来の音楽家の支援にもなっている。 三越伊勢丹 限定】獺祭 久石譲ラベル 磨き二割三分、DASSAI BLUE 久石譲ラベル TYPE232本セット (各720ml) 2万2,000円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjukuレストランとのコラボで楽しむ「獺祭BLUE Type35」【伊勢丹新宿店限定】DASSAI BLUE Type35 グラス1杯(90ml) 1,650円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjukuまた、本館7階レストラン街では、「DASSAI BLUE Type35」と料理のペアリングメニューが提供される。獺祭の持つ繊細な甘みと香りが、料理とどのように調和するのかを楽しめる貴重な機会だ。<AGIO>真鯛のカルパッチョ〜ゆずこしょうのドレッシング〜 2,860円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjuku<銀座アスター>鳥取県産大山鶏のよだれ鶏 2,640円(税込み)/Courtesy of Isetan Shinjukuプレスイベントに野口聡一氏が登場プレスイベントの様子/©FASHION HEADLINE2月19日の朝、伊勢丹新宿店にてプレスイベントが開催された。伊勢丹新宿本店長の近藤詔太氏、旭酒造会長の櫻井博志氏、旭酒造社長の櫻井一宏氏に加えて、ゲストとして 宇宙 飛行士の野口聡一氏が登場。イベントは終始和やかな雰囲気で行われた。展示されている醸造装置を眺める野口氏/©FASHION HEADLINE野口氏は、「これまでは 宇宙 に何かを持っていく時代、これからは 宇宙 でつくる時代になっていくという意味でも大きな取組」と話し、 宇宙 醸造が新たな時代を切り開く可能性を語ってくれた。日本酒の可能性や未来を体験できる「獺祭 ザ・ステージ」。新たな味わいと挑戦に出会えるこの機会にぜひ足を運んでみてはどうだろうか。©FASHION HEADLINE獺祭 ザ・ステージ会期:2025年2月19日(水)‐25日(火)会場:伊勢丹新宿店 本館1階ザ・ステージ、本館1階ISETAN SEED、本館地下1階和酒コーナー、本館7階レストラン街イートパラダイスにて開催お問い合わせ:伊勢丹新宿店Tel:03-3352-1111