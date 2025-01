ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。1月5日(日)の放送のテーマは「2025年もゴー!ゴー!『GO』ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



----------------------------------------------------

1月5日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

聴取期限 1月13日(月・祝) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回のハピクロは「2025年もゴー!ゴー!『GO』ソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:SPEED「Go!Go!Heaven」・2位:FLOW「GO!!!」・3位:とんねるず「ガラガラヘビがやってくる」・4位:西野カナ「GO FOR IT !!」・5位:ももいろクローバーZ「GET Z, GO!!!! -ZZ ver.-」・6位:串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」・7位:L'Arc-en-Ciel「READY STEADY GO」・8位:ペット・ショップ・ボーイズ「Go West」・9位:高橋元太郎・東京マイスタージンガー「マッハ・ゴー・ゴー・ゴー」・10位:嵐「Step and Go」今回の「2025年もゴー!ゴー!『GO』ソングTOP10」は、躍動感のあるエネルギッシュなサウンドを響かせ、バトルシーンが登場するスポーツや冒険アニメのテーマソングが4曲ランクイン。そのようななか、“満足していない今に留まらず、自由へのドアを開いていこう!”と高らかに宣言するSPEEDの「Go!Go!Heaven」が堂々のTOPという結果となりました。「GO」という言葉は、単に「進め!」や「行け!」という意味だけでなく、未来へ向かっての“出発”や、目標に向かっての“挑戦”、行動を起こした人への“肯定”といった、さまざまなニュアンスを含んでいます。それらすべての意味に共通しているのは、前向きな気持ちと、活力を与えてくれること。まさに2025年最初のテーマに相応しい「さあ、始めよう!」と感じられる曲が揃ったTOP10となりました。次回1月12日(日)の放送テーマは「想いよ届け! 夢・ドリームソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹