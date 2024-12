10度目の大晦日大会「RIZIN DECADE(RIZIN.49/雷神番外地)」は31日、さいたまスーパーアリーナで開催されている。

朝倉未来軍と平本蓮率いるブラックローズ軍の全面対抗戦「雷神番外地」第1試合は、五明宏人が判定2-1で赤田プレイボイ功輝に勝利。この判定に平本はSNSで抗議を続け、会場を後にした。

■「再審を求める抗議文を提出しました」

「平本蓮 vs. 朝倉未来2」のサプライズ発表で幕を開けた「雷神番外地」は朝倉軍3勝、平本軍3勝で迎えた大将戦で安保瑠輝也が勝利し、朝倉軍が勝ち越した。

しかし、平本は大将戦前に「4勝2敗勝ち越しっす、帰りますか」と投稿。中継では荷物を手に帰路へ立とうとする平本が映し出されるなど、平本の抗議が続いた。

発端は第1試合の「五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝」。第3ラウンドには赤田の右ストレートで五明が倒れ込むシーンがあったが、ジャッジは2-1のスプリットで五明に軍配があがった。この判定に対し平本は「は?どこが負け?(中略)どんだけ朝倉未来にこの団体は気遣ってんの?」と投稿。

納得のいかない平本は、ファンへ向けどちらが勝ちかアンケートを募り、10万票の回答(現時点の回答は「赤田の勝ち」に約56%の票)を集め、抗議の姿勢を見せている。

その後、「ラウンドマストではなく、トータル判定によるこの試合の明確な説明及びビデオ判定による再審を求める抗議文を提出しました」と投稿するなど怒りは収まっていない。

オープニングから「平本蓮 vs. 朝倉未来2」のリマッチ発表で話題を集めた同大会だが、平本は「この判決が変わらないなら(朝倉未来との)再戦なんかやらねーよ」とも発言。RIZIN側の対応に注目が集まる。