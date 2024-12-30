²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤òÊÑ¹¹ µþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¤Ï¸øÌ³°÷»ÖË¾¤«¤éÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿
¹Ã»Ò±à½éÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔ¹ñºÝW¥¨¡¼¥¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë·ãÆ®¤Î²Æ¡ÁÀ¾Â¼°ìµ£
¡¡11·î30Æü¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÂÐ£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿À¾Â¼°ìµ£¤Ï¡¢£³²ó¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥¥ìÌ£¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¡¦À¾Â¼°ìµ£¡¡photo by Sawai Fumi
¡Ö¼´¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤¬¤·¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤è¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥Õ¥©¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤Ï£µ³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤òÃúÇ«¤ËÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Â¼¤Ï»î¹ç¸å¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¿·¥Á¡¼¥à¤Ï½©¤ÎµþÅÔÂç²ñ4²óÀïÇÔÂà¡Û
¡¡£¹·îËö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½©¤ÎµþÅÔÂç²ñ£´²óÀï¤Ç¡¢À¾Â¼¤ÏµþÅÔ³°ÂçÀ¾¤«¤é18¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë£²ÂÐ£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½µËö¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤Î¤¿¤á¡¢£±¥«·î°Ê¾å¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÅê¤²¤ëºÝ¡¢±¦¸ª¤¬Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£±Ç¯¾å¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦ÃæºêÎ°À¸¤È¤Ïº£¤Ç¤â¤È¤â¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀèÆü¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢Ãæºê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¸ª¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢´Ö¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ²£¤ËÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÃæºê¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¹ñºÝ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¡¢À¾Â¼¤Ï£´»î¹ç24¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ11¡¢Ã¥»°¿¶11¡¢¼ºÅÀ¤Ï£±¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤È´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï......Ê·°Ïµ¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎºÙ¤«¤¤´¶³Ð¤Ê¤É¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¤¹¤´¤¯Á°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Æ¤Î±É¸÷¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë±ó¤¤²áµî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤É¤³¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤¿¡£¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î»ØÆ³ÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½©¤ÎÇÔ°ø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢À¾Â¼¼«¿È¤â½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î"¶ÐÂ³ÈèÏ«"¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡½©¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤éÁá¡¹¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½©¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡11·î¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²£ÉÍ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¼¢²ì¸©ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ÖÊÁ¤À¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿À¾Â¼¤Ï¡¢±üÂ¼¤¬²£ÉÍ¹â¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢±üÂ¼¤Î³èÌö°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÇÀþ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¹â¤âÂÇÀþ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¶áµ¦¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÂÇÀþ¤Ï¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÂÇµå¤¬¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ú¤¤¤Þ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¡Û
¡¡11·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤¬½¸¤Ã¤Æ¸òÎ®»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ù¤Ç¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿´ØÅì°ì¹âÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ç¡¢¾®ËÒ´ÆÆÄ¤¬¡Ö´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸«ÀÚ¤é¤ì¡¢ÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÇÛµå¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à²þÎÉ¤ÎºÇÃæ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤ÈÀ¾Â¼¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¹â¹»Æþ³Ø¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤Þ¤À£±Ç¯È¾¡£º£Ç¯¤Ï¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤Î¾å¤Ê¤¤·Ð¸³ÃÍ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤È¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤âÀº¿ÀÌÌ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Åß¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç66¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ïº£¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ï67¥¥í¡£¿©»ö¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÅØÎÏ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï75¥¥í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢µå¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢µåÂ®°Ê¾å¤ËÂ®¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¶Ê¤¬¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Õ¤Þ¤Ç¤ËÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÚÍýÁÛ¤Î¥¨¡¼¥¹Áü¤È¤Ï¡©¡Û
¡¡½Õ¤ÎÉÜÂç²ñ¡¢¶áµ¦Âç²ñ¡¢²Æ¤ÎÉÜÂç²ñ¡¢¹Ã»Ò±à¤È»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢À¾Â¼¤Ïº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌµÍß¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾®ËÒ´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Â¼¤ò¥Á¥¯¥Ã¤È"¤Ä¤Ä¤¯"¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î¤ËÆþ¤êÀ¾Â¼¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥×¥í¤«Âç³Ø¿Ê³Ø¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ËÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤ÎÀ®Ä¹¼¡Âè¤Ç¥×¥í¤Ï"Ì´"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Î¥¨¡¼¥¹Áü¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡¢Ãç´Ö¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¾Â¼¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ´°÷¤Ç¹Ã»Ò±à¤ËÍ¥¾¡´ú¤ò´Ô¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÁ´°÷¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅß¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¼ÂÀïÎý½¬¤Ë¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ°Äì¤·¤¿´ðÁÃÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤Èº£Ç¯¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯Áö¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç......¡£ÀµÄ¾¡¢Áö¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ì¤·¤¤Îý½¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¬¤¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ëÅß¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÌ¤Íè¤Ï¨¡¨¡À¾Â¼¤¬ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼þ°Ï¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë»þ¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£