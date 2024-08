台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」の期間限定メニューとして「巨峰まみれ」シリーズが登場!

「巨峰まみれ ミルクティー」「巨峰まみれ ティーエード」「巨峰まみれ フローズンティー」「巨峰まみれ スパークリングティー」「巨峰まみれ フィナンシェ」がラインナップされます☆

ゴンチャ「巨峰まみれミルクティー/ティーエード/フローズンティー/スパークリングティー/フィナンシェ」

発売日:2024年9月5日(木)〜

先行販売:2024年8月29日(木)より、アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店

モバイルオーダー先行販売:2024年9月2日(月)より「巨峰」シリーズ取り扱い全店にて

カスタマイズ:

・フローズンティーは、追加トッピング1つまで可

・ミルクティー、ティーエードは、追加トッピング2つまで可

・ スパークリングティーの追加トッピングは、ミルクフォームを除き2つまで可

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

※スパークリングティーは氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

ゴンチャから、まだまだ暑い日が続く9月上旬に、秋を先取りしながらもすっきりとした飲み心地で2023年も大好評だった「巨峰」を使った期間限定の新メニュー「巨峰まみれ」シリーズが登場。

今回は「巨峰まみれ ミルクティー」「巨峰まみれ ティーエード」「巨峰まみれ フローズンティー」「巨峰まみれ スパークリングティー」「巨峰まみれ フィナンシェ」がラインナップされます。

2年目の2024年はベースティーが「巨峰ウーロンティー」に進化。

国産にこだわり、鹿児島県・静岡県・宮崎県産の茶葉を使用し、巨峰のふくよかな香りを閉じ込めたゴンチャオリジナルの国産ウーロンティーが「巨峰まみれ」のために開発されました。

また、ドリンクには国産巨峰果汁を使った濃厚なソースとまるで巨峰を食べているような食べ応えが味わえる「巨峰ゼリー」 、「ナタデココ」を組み合わせ、色も味わいも“巨峰まみれ”を体現した一杯へとパワーアップしています!

さらに飲んで、食べて、思う存分巨峰を楽しめる「巨峰まみれ フィナンシェ」が初登場します。

販売期間中はゴンチャの店内も「巨峰まみれ」に変身。

まるで香りが漂ってくるかのような巨峰いっぱいの空間で、心ゆくまで「巨峰」が堪能できます☆

巨峰まみれ ミルクティー

価格:ICED・Mサイズ 650円(税込)

芳醇な巨峰の風味をぎゅっと凝縮したソースとゼリー、飲みごたえをアップさせるナタデココを、巨峰の香りあふれる「巨峰ウーロンティー」にあわせています。

巨峰ウーロンティーは国産の茶葉にこだわり、巨峰の風味と相性がよいものを厳選。

心ゆくまで巨峰を堪能できるミルクティーです。

巨峰まみれ ティーエード

価格:ICED・Mサイズ 650円(税込)

国産の茶葉にこだわった、芳醇な巨峰の香りが堪能できる「巨峰ウーロンティー」に、巨峰果汁を使ったソースとゼリーをあわせたフルーツティー。

巨峰の香りと味わいが口いっぱいに広がるとともに、ぷるんとしたゼリーとコリコリしたナタデココの食感も楽しめます。

巨峰まみれ フローズンティー

価格:Mサイズ 680円(税込)

大粒でコクのある甘さが人気の巨峰果汁を使ったソースとゼリー、まろやかなミルクフォームを、巨峰の芳醇な香りが楽しめる「巨峰ウーロンティー」にあわせたフローズンティー。

シャリっとなめらかな食感に、ゼリーのぷるぷる食感とナタデココのコリコリ食感も加わった、満足感と飲みごたえのある1杯です。

巨峰まみれ スパークリングティー

価格:Mサイズ 650円(税込)

ふくよかな香りが楽しめる「巨峰ウーロンティー」に、芳醇な巨峰の風味をぎゅっと凝縮したソースとゼリー、コリコリ食感のナタデココをあわせたスパークリングティー。

シュワッとしたのどごしと共ともに巨峰の豊かな香りが広がる、爽やかでありながら華やかなドリンクです。

巨峰ゼリー

価格:90円(税込)

香り豊かな巨峰果汁を使った、ジューシーで濃厚な風味のゼリー。

フルーツと相性のよい「阿里山ウーロンティー」はもちろん、「マンゴー阿里山 ティーエード」にあわせるのもおすすめです。

また、華やかでコクのある「アールグレイ ミルクティー」にトッピングしても、奥深い味わいが楽しめます。

巨峰まみれ フィナンシェ

価格:210円(税込み)

芳醇な巨峰の香りが口いっぱいに広がる、しっとりやわらかなフィナンシェ。

ひと口目から感じるフィナンシェのジュワッとした食感が、巨峰のジューシーさを思い起こさせる、ゴンチャでしか味わえないスイーツです。

「巨峰まみれ」シリーズ こだわりポイント

巨峰のコクのある甘みと豊かな香りをぎゅっと凝縮した、濃厚な味わいのソースは、国産の巨峰果汁を使用。

また、巨峰果汁を使ったぷるんとしたゼリーと、コリコリしたナタデココの食感で、ひと口で食べ応えのある満足感たっぷりのトッピングが楽しめるのもポイントです。

巨峰の芳醇な香りが楽しめるウーロンティーは、巨峰の風味と相性のよい茶葉を追求し、ふくよかな味わいの希少な国産ウーロンティーが使用されています。

厳選茶葉を使用の「巨峰ウーロンティー」をベースにした、秋を先取りするドリンクとスイーツ!

ゴンチャの「巨峰まみれ」シリーズは、国内店舗にて、2024年9月5日(木)より販売開始です。

※一部商品を販売していない店舗があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】国産果汁を使った濃厚ソース!ゴンチャ「巨峰まみれ」シリーズ appeared first on Dtimes.