【Amazonプライムデー】DellやASUSなどのモニターが最大37％オフに

DellやASUSなどのモニターもセール価格に。人気商品は売り切れることもあるので、ほしかった人はお見逃しなく!

データも電源もケーブル一本で。Dellの27インチ4Kモニター

2年連続日本&世界で出荷台数No.1(*1)を誇る、Dellのモニターがプライスダウン。USB-C接続の65W電源供給によりノートパソコンの充電と接続を簡単に行うことができ、電源供給、ビデオ、オーディオ、データの送信などもすべて1本で解決できます。 さらに、デュアル3W内蔵スピーカーが、臨場感あふれるオーディオを演出。デュアルモニターを左右に並べてパーソナライズしたり、2台のモニターにまたがってデスクトップスペースを拡大したりすることもできます。

(*1)出典:IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2020 Q1-2022 Q3 Share by Brand Extracted only “USB Type-C” mounted monitors.

ブルーライト軽減機能搭載。コストパフォーマンスに優れたDellのモニター

非光沢画面に搭載された機能により画面のちらつきが発生しないスクリーンを実現。有害なブルー ライトの発生を抑え、長時間画面を見続けていても目が疲れないように設計されています。また、小型スタンドを採用しているので、デスク上での設置面積が小さく、より広いスペースで快適に作業ができます。

クリアな描写と滑らかな映像を実現。ASUSのゲーミングモニター

画面上にゲーム用の照準などを表示するGamePlus機能を搭載した、ASUSのゲーミングモニター。0.5msの応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートで、残像のないクリアな描写と滑らかな映像を実現しています。また、GameFast入力技術を搭載したことで、操作と画面の表示のズレを極限まで抑え、ストレスなくゲームを楽しむことができます。

鮮やかな色表現と圧倒的滑らかさを実現。Pixioのゲーミングモニター

200Hzという高リフレッシュレートと発色の良いIPSパネル備えた、ゲーマーのためのモニター。1秒間に約200フレームを描写することで、反応速度や映像ブレの少なさなど圧倒的な違いを体験できます。また、目の疲れや頭痛の原因とされる画面のチラつきや、ティアリング・スタッタリングを軽減しズレや遅れを抑制。アクション性の強いゲームでも快適にプレイできます。

リモートワークにおすすめ。持ち運びに便利なモバイルモニター

厚さ約9mm、モニター本体の重量は約668gと、とても軽量なモバイルモニター。二つのtypeC端子と一つのminiHDMI端子、イヤホンジャックを搭載しているので、ビジネスシーンでも役立ちます。フルHDに対応しているので、ゲームや映画を楽しむこともできます。

