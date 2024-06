離乳後期に入る生後9か月の赤ちゃんは、順調にいけば手づかみで食べたり、ある程度硬いものに挑戦したりして食への興味を広げていく。そんな月齢のアメリカの赤ちゃんが、初めてピザを食べる様子を捉えた動画がSNSで拡散し、その可愛らしい反応に注目が集まっている。【この記事の動画を見る】アメリカに住むエミリー・ワーシング=スレイターさん(Emily Wirsing-Slater)が3月29日、6月生まれの娘ジューンちゃん(June、1)が初めてピザを食べる様子をSNSに投稿したところ、ネットメディア『GodTube』が取り上げて話題となった。

動画では、外に設置されたウッドテーブルの上にジューンちゃんが座り、父アーロンさん(Aaron)が娘に向かい合うようにしてスライスピザを食べているのが見て取れる。ジューンちゃんは当時生後9か月で、目の前のピザに興味津々だ。アーロンさんにピザを差し出されると、前のめりになってかぶりついた。するとジューンちゃん、ピザの味に衝撃を受けたのだろう。一瞬、固まったようになり、ピザを味わいながらもアーロンさんをジッと見つめる。そしてピザが今までに経験したことがない“大人の味”であることを確信すると、まんまるの目はピザに釘付けになり、両手を広げて足をバタバタさせて興奮している。一方のアーロンさんは、そんな娘を見ながらもピザを美味しそうに食べ続けており、ジューンちゃんは「早く私にもちょうだい」と訴えるかのように父を見つめている。そこでアーロンさんは、娘にピザをちぎってシェアしようとするも、ジューンちゃんは待ちきれないのだろう。顔を真っ赤にし、うなり声をあげて催促している。そうしてやっとのことでピザを頬張ると、口の中で転がすようにして味わい始め、満足そうな何とも言えない表情を見せるのだった。なおエミリーさんは、「私もピザには目がないの」と明かしており、初めてのピザというのは「全くコントロールが効かなくなる」と表現していた。そしてこの動画には次のようなコメントが寄せられた。「オーマイガー。本当にキュートだわ。」「赤ちゃんの離乳食がピザなんて! アメリカへようこそ。」「ピザは最高よね! この子は美味しいものを知っちゃったわよ。新しい世界にようこそ!」「あの脚! 可愛すぎるわ。」「喜びで身体を弾ませているわ!」「あの目を見た?」「あああ。私もあなたと同じ。ピザに勝るものはないのよ。」ちなみに過去には、アイスクリームを初めて食べたアメリカの生後9か月の赤ちゃんの動画が拡散。アイスクリームに手指を食い込ませ、口元に引き寄せて放そうとしない姿が話題となった。画像は『Emily Wirsing Slater TikTok「I’m right there with you girl」』『New York Post 「Baby’s intense reaction to her first ice-cream cone goes viral」(TikTok)』『People Facebook「Baby Tries Chocolate for First Time」』『Daily Mail Video Facebook「Baby hears his mother’s voice for the first time」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)