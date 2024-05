「IQOS Together X」の発表会が行われた

「煙のない社会」の実現を目指し、20歳以上の喫煙者に対して、紙巻たばこから“煙の出ない製品”への切替えを促進しているフィリップ モリス ジャパン。同社は2024年5月22日より、IQOSのエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」をスタートした。日本に上陸して10年目を迎えるIQOSは、2024年3月、新たな加熱式たばこ「IQOS ILUMA(イルマ) i シリーズ」として、「IQOS イルマ i プライム」(9980円)、「IQOS イルマ i」(6980円)、「IQOS イルマ i ワン」(3980円)を発売。製品ポートフォリオを拡大中だ。

【写真】2024年3月に発売された「IQOS イルマ i プライム」

「お客様に喜んでいただけるような企画を今後も考えていきたい」と話すブランド エクスペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代さん

フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ マネージャーのダニエル・セヴシックさん。「『煙のない社会』の実現を目指すという変革の道を日本がリードしてくれた」と話す

ギリシャの名所を巡る5泊7日の旅「地中海ギリシャ 究極の体験」には10名が招待される

「地中海ギリシャ 究極の体験」に合わせてキャンペーン期間中は抽選が行われ、合計18万個の賞品が用意される(毎日抽選)

そんななかスタートした新プラットフォーム「IQOS Together X」では、IQOSユーザーだけでなく、今後も喫煙を続ける意思を持つ20歳以上の喫煙者を対象に、“想像を超える体験”をテーマとしたさまざまなキャンペーンを提供。「日本上陸10周年を機に、もっとIQOSの良さを日本に伝えていきたいのですが、まだ紙巻たばこから“煙の出ない製品”に切替えられていない喫煙者の方々もいるということなので、『いつもと異なる施策を』『皆さまに参加していただくためには今まで以上にプレミアムな企画を用意しないといけない』と考え、“大盤振る舞い”なキャンペーンを企画しました。そして今回は、ブランドの価値『Pleasure』『Progress』『Belonging』を中心に伝えていきたいと思い、それらを体験できる場として『IQOS Together X』を開始します」と、同社ブランド エクスペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代さん。同プラットフォーム内で、“大盤振る舞い”なキャンペーンとして発表されたのは、アテネやミコノスなど、ギリシャの名所を巡る5泊7日の旅「地中海ギリシャ 究極の体験」(第1弾/10名招待)。古代遺産や、贅沢なプライベートヨットでのクルージング、5つ星ホテルでの宿泊や、ギリシャワインと洗練された料理のマリアージュなどを体験することができる。「地中海ギリシャ 究極の体験」第1弾応募期間:2024年5月22日(水)〜2024年6月18日(火)第1弾当選発表日:2024年6月26日(水)旅程:2024年9月14日(土)〜2024年9月20日(金)※詳細は公式サイトを要確認第2弾は6月19日(水)〜7月16日(火)、第3弾は7月17日(水)〜8月13日(火)、第4弾は8月14日(水)〜9月10日(火)に予定しており、各回で“想像を超える体験”を届けながら、煙の出ない製品への切替えを促していくフィリップ モリス ジャパン。「地中海ギリシャ 究極の体験」に合わせて、プレミアム地中海ワインなどの賞品(当選総数18万個)を用意する抽選キャンペーンも実施しているので、「IQOS Together X」をチェックしてみよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。