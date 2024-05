店の商品を盗むのは犯罪だが、それを罰するかは裁判所が決めることだ。しかし 南アフリカ のあるスーパーでは、店のマネージャーが 万引き した男を冷蔵倉庫に閉じ込めてしまった。男は死亡したが、それを知った地域住民がスーパーに押しかけ、ドアを壊すなど現場は一時騒然となった。 南アフリカ のニュースメディア『News24』などが伝えている。事件は、 南アフリカ のハウテン州ハイデルバーグ(Heidelberg)にある大手スーパー「ショップライト(SHOPRITE)」で発生した。亡くなったのは、無職だったバンディレ・シャバララ(Bandile Shabalala、33)で、5月19日の午前中にシャバララは友人2人とショップライトでチョコレートバーを 万引き したところ、警備員に見つかって逃走した。3人のうちシャバララともう1人が捕まり、店の奥にある冷蔵倉庫内に閉じ込められた。そして午後4時頃、シャバララがトイレに行きたいと願い出ていたようだ。それからさらに時間が経ち、シャバララが警備員に腹痛を訴えたため、救急隊員を呼ぶことになった。閉店後の午後8時58分に救急隊員が到着したが、その場で死亡が確認されたという。閉じ込められていたのはおよそ11時間とみられている。

今回の事件が最初に報じられた時、「13歳の少年が死亡」となっていたため、未成年に対する行き過ぎた行為だとして激怒した地元住民が翌20日にショップライトへ向かった。住民らは石を投げて入り口ドアを壊したため現場は騒然となり、警察官が駆けつけて暴動を鎮静しなければならないほどだった。 南アフリカ のニュースメディア『News24』の取材に応じた住民によると、この店では 万引き 犯を罰として店の冷蔵倉庫に閉じ込めることがしばしばあったという。通常は30分ほどで解放されるようだが、今回は11時間ということで、マネージャーがシャバララたちを閉じ込めたまま忘れていた可能性も考えられている。ハウテン州警察のノクソロ・クウェザ(Noxolo Kweza)大佐が出した声明によると、警察では一般的な暴行事件として立件するとともに、死因の特定のため検死を行うそうだ。事件の現場となったショップライトは、被害者家族に哀悼の意を表するとともに、警察の捜査に協力し、入手可能なすべての情報を提供すると述べている。