メーガン妃がナイジェリア訪問の2日目、女性のリーダーシップに関するパネルディスカッションに出席した。妃は息子アーチー王子(5)と娘リリベット王女(2)の母親であることについて「ママでいることが大好き」と話すと、子ども達の成長ぶりについて「美しくて健康で、おしゃべり好き」だと明かした。ヘンリー王子とメーガン妃は現地時間10日にナイジェリアの首都アブジャに到着し、3日間にわたるツアーを開始した。

初日の午前には、夫妻が運営する慈善財団「アーチウェル」が支援する学校「ウーズ・ライトウェイ・アカデミー(Wuse Lightway Academy)」を訪問し、その後は国防参謀総長と面会した。さらに午後には軍の病院を訪れ、負傷軍人らと対面した。滞在2日目となる11日午前には、ヘンリー王子がパトロンを務める負傷軍人の国際スポーツ大会「インヴィクタス・ゲーム」のナイジェリア・チームを編成する「ナイジェリア・アンコンクエアド(Nigeria Unconquered)」のトレーニングセッションを視察した。現地ではシッティングバレーボールのエキシビションマッチが行われ、ヘンリー王子が試合に参加した。その後、夫妻は国防参謀総長が主催するレセプションに出席した。そして午後は、メーガン妃が世界貿易機関(WTO)ンゴジ・オコンジョ=イウェアラ事務局長とともに、世界的に前向きな変化を推進する上で、女性のリーダーシップとエンパワーメントの重要性を強調するイベントを共催した。会場のステージでは、メーガン妃がナイジェリア出身の若手デザイナー「Orire」による真っ赤なマキシドレスを着て登場。オコンジョ=イウェアラ事務局長らとのパネルディスカッションに参加した。英メディア『Hello!』によると、ディスカッション中に話題は女性がどのように母親業とキャリアを両立させるかに移った。メーガン妃は、ヘンリー王子との息子アーチー王子と娘リリベット王女の子育てをすることについて、「ママでいることが大好きよ、本当に楽しんでいるの」と話した。さらにメーガン妃は、10年以上前に米ドラマ『SUITS/スーツ』のシーズン1に出演していた頃、NBCユニバーサルの経営者ボニー・ハマー氏から朝食に招待された時のことを語った。メーガン妃にとってボニー氏は、当時から大きなメンターであり続ける人物だという。独身だったメーガン妃は、母親業とキャリアを両立するボニー氏に対して「どうやってバランスを取っているんですか?」と尋ねた。するとボニー氏は、「無理よ。バランスなんて取れないのよ」と答えたそうだ。メーガン妃は衝撃を受け、彼女の言葉がずっと心に刻まれたという。そして当時、「どうしてそんなに成功できたの? 母親であり、結婚もしているのにバランスが取れないなんて。もしバランスが悪いとしたら、人生ってどんな感じなんだろう?」と感じたそうだ。それから10年以上の歳月が経ち、母親業とキャリアを両立するメーガン妃は、現在の心境をこう述べた。「私が今思うのは、そのバランスは常に変化するということ。10年前にはバランスが取れているように見えても、変化していくものなのです。」そして「だから、ママになることはずっと私の夢でした。美しくて健康で、おしゃべり好きなかわいい子ども達が2人もいて、私は本当に幸せです」と付け加えた。画像は『Invictus Games Foundation Instagram「It was wonderful for The Duke and Duchess of Sussex to join us for the Family & Friends party」』『Ngozi Okonjo-Iweala X「A wonderful afternoon with the Duke and Duchess of Sussex during their trip in Abuja, Nigeria.」』『Team Rubicon Instagram「We’re grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)