中国 では今月1日から5日間、労働節(メーデー)に伴う大型 連休 となり、多くの人が国内旅行を楽しんだ。そんななか江蘇省の泰州 動物園 では1日、 連休 に合わせて“ パンダ 犬(熊猫犬)”の園舎をオープンし物議を醸した。シンガポールのニュースメディア『The Straits Times』などが伝えている。 中国 の大型 連休 の初日である1日、江蘇省の泰州 動物園 では2匹の パンダ 犬がお披露目され、園舎前では来園客が長蛇の列を作った。

たまたま同園の前を車で通りかかったという女性は3日、たくさんの車が園内に吸い込まれていくように入っていくのを見て来園を決めたそうで、入場すると多くの人が「 パンダ はどこ?」と尋ねるのを聞いたという。そして人の流れに沿って進んでいくと、 パンダ 犬に行き着いたそうだ。この パンダ 犬に対しては「新種の動物なの?」「本当に パンダ なの?」と混乱する人もいたようだが、実はぬいぐるみのようなモコモコの被毛を持つ 中国 原産の「チャウチャウ」で、スタッフが長い毛を刈りこみ、目の周り、耳、両脚などを パンダ のように黒く染めていた。そして園舎の前には、「 パンダ 犬は実際の犬種ではありません」と説明書きが添えられていた。同園のスタッフである柳秋明さんによると、 パンダ 犬は 連休 中の目玉だったそうで、地元メディアのインタビューに「実は 連休 中により多くの人に来てもらい、園内でより楽しんでもらうために パンダ 犬の園舎を設置したのです。ジャイアント パンダ を収容するには施設が小さすぎるという事情もありました」と明かしていた。そうしてこの同園の目論見は大成功。来園者は入場料大人約436円(20元)、身長140センチ以上の子供約218円(10元)のほかに パンダ の見学料を払う必要がなかったうえ、同園のチケットには パンダ 犬の写真が印刷されていたこともあって、 パンダ 犬はまさに“人寄せ パンダ ”になったのだ。しかしながら、この パンダ 犬の動画がSNSで拡散すると、「チャウチャウに色を染めるのは虐待ではないか」といった声が相次ぎ、同園は次のように反論した。「犬の被毛は人間の毛髪に似ているため、人間と同じように染色が可能であり、犬に対して害はありません。また犬の被毛が長い場合には天然染料を使うことも可能です。」さらにほかにも次のようなコメントが寄せられ、物議を醸した。「今の 動物園 は、お金のためなら何でもするんだね。」「意外に可愛いと思うけど。」 中国 でしょう。この犬たちが食べられなかっただけ、マシだよ。」 動物園 は動物について理解し、動物を愛する気持ちを育てる教育の場でもあるはず。 パンダ がいないからといって犬に染色することは正しいこととは思えない。」 パンダ 犬を展示して人を集めるというコンセプトがまず理解できない。」ちなみに2020年にも 中国 四川省の街中で、リードに パンダ を繋いで散歩する女性の姿がカメラに収められて注目を集めていた。この時の パンダ も実はチャウチャウで、犬の毛を染めた飼い主に非難の声が殺到していた。画像は『微信公众平台 「江苏泰州动物园“熊猫犬”走红,园方回应:是染色的松狮犬」(图源:上游新闻)(图源:网友@一颗小卤蛋)』『The Straits Times 「Chinese zoo starts ‘panda dog’ enclosure with dyed chow chows」(PHOTO: SCREENGRAB FROM WEIBO)』『LADbible 「‘Panda’ Spotted On Leash In China Turns Out To Be A Dog」(Credit: Newsflare)』『Dandy & Chloe TikTok「Shout out to Cadillac Jack」』『Ashley Spielmann TikTok「#grinchdog #thegrinch」』『Mirror 「Stray dog painted to look like a tiger leaving animal rights group horrified」(Image: @animalmalaysia/Newsflash)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)