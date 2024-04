パリス・ヒルトンがこのほど出席した授賞式でインタビューに応じ、生後5か月の愛娘ロンドンちゃんのお顔を披露する時期について尋ねられると、「もうすぐ」と回答した。また「娘に妹をつくってあげたい」と、第3子についても考えていることを明かした。“元祖お騒がせセレブ”のパリス・ヒルトンは、夫カーター・リウム氏との間に1歳になる愛息フェニックスくんと、昨年11月に誕生した愛娘ロンドンちゃんがいる。

フェニックスくんはすでに顔出ししており、先日もイースターを一緒に祝う姿をSNSに公開していたが、ロンドンちゃんは後ろ姿などにとどまり、未だにお顔が披露されていない。ファンからは「早くロンドンちゃんが見たい」という声も多い中、現地時間9日に行われた「ファッション・トラスト・US・アワード」に参加したパリスが『E! News』のインタビューに応じ、ロンドンちゃんの顔出しの時期と可能性についてこのように語った。「私は人生のほぼ全てを世間に公開してきたように感じるの。だから、娘だけはまだ自分だけのものにしておきたくて。でもみんながずっと(見たいって)言ってくるから、もうすぐお顔をお披露目する予定よ。いいタイミングが来たらね。」時期の明言は避けたものの、娘の顔を公開する意思を表したパリス。また同インタビューでは、すでに第3子についても考えていることを明かした。「今はとても素敵な時間を過ごしているの。こんなに幸せだと思ったことはないわ。2人とも私の可愛い可愛い天使ちゃん達よ。」「私は自分の妹ととても仲が良いから、ロンドンにも妹をつくってあげたいなって思っているの。ただ今は(フェニックスくんとロンドンちゃんの)子育てを楽しんでいるから、今後どうなるかは分からないけど、でもそうなったら素敵よね。」幸せいっぱいに語ったパリスだが、これまでフェニックスくんの写真をSNSに投稿してきたパリスは、心ない声に胸を痛めてきた。実際に「新生児にしてはおでこが大きすぎる!」といった息子の容姿を揶揄したリ健康状態を懸念する声が、コメント欄に数多く残されてきたのだ。しかしパリスも黙ってはおらず、自身のInstagramのコメントにて怒りの声をあげていた。「世の中には本当に心のない人がいるのね。私のベイビーは健康で何も問題ないわ。それにもちろん、お医者さんにだって診てもらったわよ。それで大丈夫って言われたの。」画像は『Paris Hilton Instagram「Anything and everything that I could ever wish for」「Me and my little Easter bear」「My precious angel baby Phoenix’s first time in NYC.」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)