先月30日、米ニューヨーク州の自宅にいた男性が、遠くに見えるマンションの一部屋が燃えているのを発見した。「建物が全焼してしまうかもしれない」と焦った男性は急いで通報し、間もなく現場には複数台の消防車が到着したが、火災は発生していなかったことが判明した。男性が目にした炎はいったい何だったのか。英ニュースメディア『LADbible』などがその正体を伝えている。

米ニューヨーク州マンハッタン在住のキーラン・マレイさん(Kieran Murray)は先月30日午後6時半、自宅にいた時にふと遠くのマンションの一室が目に入った。よく見てみると、その室内に大きな炎が揺らいでいたのだ。

キーランさんは当時の様子を動画で撮影しており、画面に映る複数のマンションのうち、中央奥に見えるグレーのマンションがズームアップされる。そして上から3つ目の窓に注目すると、メラメラと炎が燃えていたのだ。激しく燃える炎は、キーランさんのいる場所からもハッキリ見えるほど大きくなっており、キーランさんは慌てて緊急電話番号911に通報した。

通報から間もなく、マンションの周りには、サイレンを鳴らしながら複数の消防車が到着した。ニューヨーク市消防局の隊員らが建物内に入り、燃えている部屋を探したが、出火している部屋は見つからなかった。明らかに大きな炎が見えたのに、なぜどこも燃えていないのか。

なんとキーランさんが見たのは、テレビ画面に映る焚き火の映像だった。その部屋にあったテレビは60インチと大きめのサイズで、よほど画質が良かったのか、大きな薪木が燃える様子は、本当に部屋の中が燃えているように見えてしまったのだ。

キーランさんは通報した後、撮影した動画を見せて消防隊員に出火場所を伝えるため現場に向かった。キーランさんが現場へ着いた時には、すでに通報が勘違いであることが分かっていたそうだが、消防隊員らは真剣な様子のキーランさんの気持ちに配慮して何も言わず、とにかく動画を見てくれたという。のちに消防署長から、キーランさんが見た炎はテレビの映像であるという事実が伝えられた。

「駆けつけてくれた消防隊員たちの時間を無駄にした」と、キーランさんは申し訳なく思いながら謝罪したという。消防隊員らはキーランさんの行動を理解し、非常に親切に対応してくれたそうだ。

キーランさんが事の顛末を説明した動画を今月2日にTikTokへ投稿すると、これまでに再生回数が1440万回を超えるほど大反響を呼んだ。コメント欄には、「ものすごくリアルに見えるね」「正しいことをしたと思うよ」「用心するに越したことはないからね」「同じ状況にいたら、私も通報すると思う」などリアルな炎に対して驚きの声や、キーランさんの勘違いに理解を示す声が寄せられた。

一方で、「煙が見えるかどうか確認してから通報するべきだったよ」「周囲のことを気にしすぎ」など、少ないながらも批判的な声も届いていた。キーランさんは翌日に新たな動画を投稿し、「もしかしたら建物が全焼してしまうかもと思ったんです。確かに、煙が出ているのか確認するべきだったのかもしれません」と当時の心境を説明した。

それでも最終的には、「通報して良かったと思います。もしあれが本物の炎で、私が通報しなければ酷いことになっていたかもしれないですし」とキーランさんは自身の行動を肯定した。ニューヨーク市消防局に勤める職員もキーランさんの行動に賛同しており、「緊急事態と思ったら、911に通報してください。緊急事態では1分1秒を争うので、緊急対応要員へ迅速に連絡することが重要です」とコメントを残した。

なおキーランさんの投稿には、テレビで焚き火の映像を映していた本人が反応しており、「火災を心配してくれて感謝しています。カーテンを付けた方がいいみたいですね」と笑ってコメントしている。

