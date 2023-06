アメリカ在住のある母親が4月12日、3つ子を出産した。すでに8歳の男児と6歳の双子の男児を育てているこの母親とパートナーの男性は、3つ子が誕生したことで一気に6人の子の親になった。子供たちはすべて自然妊娠で授かったそうで、病院関係者は「双子を自然妊娠した後、3つ子を自然妊娠することは統計を取るのが難しいほど珍しい現象」と話している。米報道番組『Good Morning America』などが伝えた。

米バージニア州ニューポートニューズ在住のモニーク・ダヴァウルさん(Monique Davaul、30)は4月12日、妊娠33週で男児1人と女児2人の二卵性の3つ子を出産した。

パートナーのラマー・ローガンさん(Lamar Logan)との間には、8歳の息子メシア君(Messiah)と6歳の双子ナシル君(Nasir)とシンシア君(Sincere)がおり、このほど3つ子が誕生したことで2人は一気に6人の子の親になった。

モニークさんは、妊娠が発覚した時のことをこう振り返っている。

「それはナシルとシンシアが5歳になった時でした。前回の妊娠と同じようにつわりが酷かったので、お腹の子は女の子か、再び多胎児かも知れないと思っていました。そして病院でエコー検査を受けたところ、3つ子を妊娠していることが分かったのです。スタッフから自然妊娠なのかと聞かれたので、『うちにはすでに3人の子供がいます。さらに3つ子を授かるために何かすると思いますか?』と伝えました。」

モニークさんが出産した「リバーサイド・リージョナル・メディカル・センター(Riverside Regional Medical Center)」で3つ子が誕生したのは2018年以来のことだそうで、広報担当者は「双子を自然妊娠した後、3つ子を自然妊娠することは統計を取るのが難しいほど珍しい現象」と語っている。

また同センターの看護師は、3つ子の誕生について次のように述べた。

「私たちはモニークさん一家にとって特別な瞬間に立ち会えたことを、とても誇りに思います。また私たちにとって、看護師という仕事が好きな理由を思い出させてくれる瞬間でもありました。3つ子の赤ちゃんを見るのは実に5年ぶりのことで、人生で最も大切な時期に家族をサポートできたことは本当に光栄に思います。」

ミエルちゃん(Mielle)、ジハード君(Jihad)、ノエルちゃん(Noelle)と名付けられた3人の出生体重は、それぞれ1681グラム、1780グラム、1400グラムだった。誕生後、数週間をNICU(新生児集中治療室)で過ごしたのち、5月14日の母の日に3人揃って退院することができたそうだ。

家族8人での生活をスタートしたモニークさんは現在、家族の素晴らしいサポートのおかげで快適に過ごしているとしてこのように明かしている。

「私はこの子たちを産むまで3つ子を見たことすらありませんでしたが、自分でも驚くほど新しい生活に適応できています。母や姉が助けてくれているおかげで、子供の数は倍増したにもかかわらず子育てに負担を感じることもありません。それに上の3人の息子たちがサポートしてくれるのでとても助かっています。メシアは学校に行く準備をしてくれたり、双子の息子たちも積極的に手伝おうとしてくれるのです。母親としての役割は赤ちゃんを養うことですから、私はただ自分のやるべきことをやるだけです。きっと神様も見守ってくれていることでしょう。」

