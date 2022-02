飼い主が亡くなったことを悟ったのだろうか。南米コロンビアで今月10日、棺のそばを離れない犬の姿が捉えられ、多くの人の涙を誘っている。犬は2日間、ほとんど眠らず食事をとることも拒否していたという。『The Daily Star』などが伝えている。

コロンビア西部リサラルダ県ドスケブラダスで8日早朝、豪雨による土砂崩れが発生し、民家6棟が土砂に埋まり、少なくとも16人が死亡、35人が負傷した。

地元の学校で清掃員をしていたエドゥアルド・ポラスさん(Eduardo Porras)も犠牲者のひとりで、職場に向かうバスを待っている時に土砂に飲み込まれ帰らぬ人となった。

事故から2日後のこと、コロンビアのメディア『ノティシアス・カラコル』がエドゥアルドさんの通夜の様子を伝えたところ、人々は棺のそばに寄り添うオス犬“ブロリー(Broli)”に目が釘付けになった。

ブロリーはエドゥアルドさんが亡くなってから2日間、棺のそばを離れずに食事をとることも眠ることも拒否していたそうで、家族のひとりホアン・カルロス・モンカダさん(Juan Carlos Moncada)はブロリーについてこのように語った。

「ブロリーの目を見れば、飼い主を亡くしてどんなに悲しんでいるのか、その心の痛みが分かります。この悲劇的な事故で最もつらい思いをしているのはブロリーなのでしょうね。睡眠不足でお腹も空いているはずですが、ブロリーは棺のそばを離れることはせず、飼い主がいなくなってしまったことを嘆き悲しんでいるのです。」

なおエドゥアルドさんは生前、学校まで毎朝バスで通勤していた。家を出る前は必ず、ブロリーが玄関のドアの前で待ち、エドゥアルドさんにお別れの挨拶をしていたというが、8日の朝が最後の儀式となった。

ホアンさんは「人が集まる時は、今でもブロリーをどこかに隔離しなくてはならないのです。なぜならブロリーは、悲しそうに吠えることを止めないのですから」と溜息交じりに述べ、人々はこのニュースに次のような声をあげた。

「ブロリーは飼い主が亡くなったことを肌で感じながらも、心のどこかでは『帰ってきてくれるのでは』と思って待っているのかも。」

「これは悲しい。心が痛む。」

「飼い主は本当にブロリーのことを可愛がっていたのだろう。」

「あんなに悲しい犬の目を見たら涙が出てしまう。」

「ブロリーを可愛がってあげて!」

ちなみに昨年8月にもエクアドルのある葬儀場で、亡くなった飼い主の棺から離れようとしない1匹の犬の姿が捉えられ多くの人の胸を熱くした。

画像は『The Daily Star 2022年2月11日付「Devastated dog pines for owner at his funeral after being killed in deadly landslide」(Image: Newsflash)』『Noticias Caracol 2022年2月10日付Twitter「Fiel hasta después de la muerte」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)