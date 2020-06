―[絶対夢中★ゲーム&アプリ週報]―調査会社によると、コロナ禍の3月でも週あたり約70%売上を伸ばしたという人気の位置情報ゲーム『 ポケモンGO 』。しかし今、その『ポケモンGO』で大騒動が起こっています。今年1月に実装された対人戦「GOバトルリーグ」が、6月13日に緊急メンテナンスに入ったまま停止状態に……(※6月19日現在)。その理由は公式Twitterでは「GOバトルリーグに関する脆弱性の調査を行う為」となっていますが、実際はレート世界ランキング1位がチート(裏技、ズル技)を使いここまで駈けのぼったと発覚したため、とささやかれています。ことの発端は、6月11日にYouTubeにアップされた、「DO NOT PLAY GO BATTLE LEAGUE RIGHT NOW(今GOバトルリーグをプレイするな)」と題した告発動画。対戦相手に強力なスペシャルアタックを不自然に連発されたことを警告する内容でした。その対戦相手こそがランキング世界1位となったプレイヤー(現在はランキングから削除)。これだけならランキング1位のプレイヤーをアカウント停止にすれば、とりあえず収まりそうですが、どうやらほかにも同様のチートを使っているプレイヤーがいるようで、以前から「対戦相手に技を連発された」と掲示板やTwitterでの報告があがっていました。具体的なチート方法は不明で、複数端末での同時ログイン、プログラムの改ざん……などさまざまな憶測を呼んでいます。メンテナンス期間の長さは対応の難しさを象徴するものでしょう。これに関連してか、システムの誤りとも見られる無実のアカウント停止処置も相次いでおり、混乱が生じています。『ポケモンGO』の対人戦は、本家とは違うアクションに近い要素を含み、シンプルながら極めがいのある設計。いまだ通信不良やフリーズは多いものの、対戦実況動画も人気になりつつありました。『ポケモンGO』プレイヤーとして対戦も楽しんでいた私にとっては、今回の出来事は残念という気持ちと、やっぱりチートはあったのかという諦めのような気持ちが半々といったところです。ひと昔前ならゲームのチートはそこまで大きな問題にはなりませんでした。「所詮ゲームでの話」で済んでいたでしょう。しかし、「eスポーツ」という概念が浸透し始めたことで、「ゲームが上手い」「強い」ということが、これまで以上に社会的、経済的な価値を持つようになりました。『ポケモンGO』のGOバトルリーグはeスポーツ化されておらず、世界ランキング1位になっても賞金はなく、今のところ特別な特典もありません。とはいえ、解説動画や実況動画の需要が増し、動画によって収入が得られる状況にあるなか、ランク上位に入るメリットは大きいといえます。今回チートをしたとされるランキング1位だったプレイヤーは、名誉や金銭的な目的というより、「システムの穴を突く愉快犯的動機だったのでは?」と推測されています。ただ、似たようなチートを使うことで不当に利益や名声を得ているプレイヤーがいないとは限りません。ここ半年は対人戦の推進に力を入れていた『ポケモンGO』。ゆくゆくはeスポーツに舵を切りたいという思惑も見えていただけに今回の騒動は大きなダメージとなります。『ポケモンGO』に限らず、チート(チーター)の存在はゲーム界を悩ませるやっかいな問題。チート対策をどこまでするのか? チートが発覚したときにどのような対応を取るか? そのやり方によってはどれほど人気のゲームであっても、プレイヤーの信頼を失いかねません。『ポケモンGO』の今後の対応が、チート対策の良き前例となるでしょうか?―[絶対夢中★ゲーム&アプリ週報]―【卯月鮎】ゲーム雑誌・アニメ雑誌の編集を経て独立。ゲームの紹介やコラム、書評を中心にフリーで活動している。著作には『はじめてのファミコン〜なつかしゲーム子ども実験室〜』(マイクロマガジン社)がある。ウェブサイト「ディファレンス エンジン」