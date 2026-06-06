秋田名物のふきをPRしようと、あきた観光アンバサダーによる刈り取りの撮影会が開かれました。ふき刈りの撮影会は、秋田観光コンベンション協会が毎年、開いているもので、初夏の風物詩となっています。おばこ姿のモデルはデビューしたばかりのあきた観光アンバサダーの3人です。あいにくの天気となりましたが、集まったアマチュアカメラマンは、秋田の昔ながらの風景を熱心に撮影していました。