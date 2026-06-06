航空会社のANAが6月2日、Instagramを更新。サッカーW杯日本代表を見送るスタッフの写真を投稿した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「心を込めて、お見送り」と投稿されたのは、メキシコに向かう飛行機を見送るANAスタッフの後ろ姿。スタッフは「ANA12」と書かれた日本代表ユニフォームを着用しており、大