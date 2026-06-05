これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に強風・乾燥注意報が発表されています。下越・佐渡では強風に注意してください。 ◆5日(金)これからの天気 日差しがたっぷり届くでしょう。夜は次第に雲の広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。 佐渡では東風がやや強く、下越では南東の風が次第に強く吹く見込みです。車の運転などにもお気をつけください。 降水確率は、夜にか