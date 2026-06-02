全国各地のうまいものを集めたイベント「シューイチ全国うまいもの博」が秋田市の西武秋田店で開催中です。1日は日本テレビの番組、シューイチの土曜レギュラーでフリーアナウンサーの後藤楽々さんが秋田を訪れ、ABSの藤田裕太郎アナウンサーと全国各地のうまいものを“ヨシュー”しました。藤田裕太郎アナウンサー「先週金曜日から始まった、シューイチ全国うまいもの博。