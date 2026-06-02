全国各地のうまいものを集めたイベント「シューイチ全国うまいもの博」が秋田市の西武秋田店で開催中です。



1日は日本テレビの番組、シューイチの土曜レギュラーでフリーアナウンサーの後藤楽々さんが秋田を訪れ、ABSの藤田裕太郎アナウンサーと全国各地のうまいものを“ヨシュー”しました。





藤田裕太郎アナウンサー「先週金曜日から始まった、シューイチ全国うまいもの博。皆さんはもう、お越しになりましたか？きょうは、シューイチの土曜レギュラー、フリーアナウンサーの後藤楽々さんとこの会場で一緒にお店を回っていくことになってて、少し待ち合わせをしてるんですけども……あの方かな？後藤さん？後藤楽々さんですか？」後藤楽々さん「初めまして！後藤楽々と申します！」藤田アナ「ようこそ秋田にお越しくださいました！」後藤さん「初めてきょうは秋田に、初上陸です！」日本テレビ「シューイチ」に出演している、フリーアナウンサーの後藤楽々さん。番組では“ミライのヨシュー”というコーナーを担当している後藤さんと、全国各地のうまいものを“ヨシュー”することに！藤田アナ「最初にご紹介いただくのが、あ、あちらですね」後藤さん「来てください来てください！」藤田アナ「北海道札幌からの出店、蔵！あっ海鮮のお弁当ですか？」後藤さん「そうなんです、こちらのお弁当！しかもカニのお弁当なんですよ！」3種類のカニを贅沢に詰め合わせたこちらの弁当。カニの王様タラバガニに…上品な甘味のズワイガニ…そして…濃厚な旨味をもつベニズワイガニ。それぞれの味を堪能できます。藤田アナ「ズワイガニから！」後藤さん「食べ比べができるってなかなかないですもんね！」藤田アナ「あまーい！えー？味が濃くて身が柔らかくて…えっズワイガニ好きアタシ！後藤さんどれ行きます？」後藤さん「じゃあ私はこのいちばんデカい…」藤田アナ「デカいとこいきましたね。これが何でしたっけ？」店員「タラバガニ。カニの王様です」藤田アナ「もう忘れちゃってる」後藤さん「いただきます！うーん！これもあまーい！」藤田アナ「全部甘味が濃いですね」後藤さん「甘いですし、プリプリ身が！おっきいですねやっぱり、んーひー！」「カニってやっぱどうしても高級なイメージがあるのに食べ比べできて、かつこの価格っていうのが、推しポイントなんですよ」藤田アナ「さすが！“ヨシュー”しっかりしてきますね」後藤さん「“ヨシュー”しっかりしているので、これもぜひ食べてほしいなと思います」食感と味わいがそれぞれ異なる3種類のカニ。食べ比べ弁当は1日50個の限定販売です。次に“ヨシュー”するのは…後藤さん「こちらが熊本県に本店がある、高菜！なんですよ～」藤田アナ「くまもんいる！じゃ本場の高菜…ですねぇ？」今回、秋田から最も離れた熊本から出店している、古じょう庵のイチオシ商品「まぜるだけで肥後の高菜めし」。藤田アナ「いただきます。しっとりしていて、そして高菜のねえ食感がとってもシャキシャキで。味もね、ハッキリご飯が進む塩気で。わーーー、止まらないやつじゃないですかこれ！」後藤さん「そうなんです！これ」古じょう庵のオススメは、この高菜めしにさらに別の高菜をのせること！あわせて販売中の「ピリ辛ラー油高菜きくらげ」をのせることでラー油の香ばしさ、キクラゲの食感が加わり、よりご飯が止まらなくなるんだとか。高菜オンザ高菜めし。ご飯が止まらなくなる組み合わせを、味わってみてはいかがでしょうか。後藤さん「では最後は、スイーツを“ヨシュー”していきましょう！」藤田アナ「おっ！ちょっとね甘いもの食べたかった」後藤さん「ちょうとじゃあ…ついてきてくださいね」藤田アナ「はーい」後藤さん「こちらこちらー！大学芋ー！」藤田アナ「大学芋ですか！」後藤さん「好きですか大学芋？」藤田アナ「うーー好きっ！！うわっきれいですね。見て、テリッテリですよ」後藤さん「そうなんです、これ1個1個のおイモが本当に大きくて。それもまたいいんですけどそれだけじゃなくて、ミツの量に注目していただきたいんですけど」藤田アナ「ミツの量ですか？」後藤さん「そう！」東京からの出店、おいもやさん興伸の「大学芋みやび」。人気のワケは、これでもかというほどたーーっぷりかけられる、この“家伝のミツ”。もう、ひったひたです！藤田アナ「いただきます。うん！おイモホックホクで、甘味がとっても深くて。そしてその甘味をこのミツのまた別の甘味がまろやかーにコーティングして」後藤さん「うーーんうーーーん…本当においちいこれ！本当にカリホクジュワー。中のおイモも本当に甘いですよね」つややかなミツをまとった専門店自慢の逸品。こうした“ご褒美スイーツ”も会場には並んでいます。藤田アナ「いやあ後藤さん、色々と“ヨシュー”させていただきました！ありがとうございました！まだまだね、気になるお店もありますけれども、あとは会場に来ての、お楽しみですね？」後藤さん「そうなんです。こちらの『シューイチ全国うまいもの博』は、今週日曜日まで開催しておりますので、ぜひ皆さん足を運んでもらえたらなと思います！もうね、私たちはいっぱい食べたのでおなかいーーっぱいですけれども、もうね、たくさん買ってたくさん食べて、幸福度上げてもらえたらな思います！」藤田アナ「そうですね、じゃ最後、締めは“本家”にお願いしてもいいですか？」後藤さん「わかりました。ではいきますよぉ？せーの！シューイチ！」※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします