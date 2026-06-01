『ジェーン・ドウの解剖』(16)、『ドラキュラ／デメテル号最期の航海』(23)のアンドレ・ウーヴレダル監督が手掛けるロードトリップ・ホラー『パッセンジャー』（原題：PASSENGER）が7月10日(金)より緊急公開されることが決定した。

ウーヴレダル監督が「これまでの監督作で１番怖い」と自信を見せる本作は、ロードトリップを題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描いている。アメリカでは５月22日に公開されたばかりで、予測を上回るスマッシュヒットを記録。間を空けずに日本での公開は大変嬉しいところ。

「年間1.3億人が車で旅をする――そのうち1万5400人が行方不明となっている」というゾッとする言葉で始まる予告編はこちら。ひと気のない夜の車道、消えた同乗者、けたたましく鳴り響くクラクション。追い越しても追い越しても現れる正体不明の“何か”。ついに“それ”が車に乗り込んできて……。

『パッセンジャー』

７月10日(金)劇場公開

原題：PASSENGER

監督：アンドレ・ウーヴレダル

脚本：T・W・バージェス、ザッカリー・ドノヒュー

製作：ウォルター・ハマダ、ゲイリー・ドーベルマン

出演：ジェイコブ・スキピオ、ルー・ロベル、メリッサ・レオ、ジョセフ・ロペス

配給：東和ピクチャーズ・東宝

© 2026 PARAMOUNT PICTURES.