次の季節に向けて、買ってすぐに使えるアイテムをチェックしておきたいところ。そこで今回は【無印良品】のマニアが「これ買って正解だった」と絶賛するおすすめアイテムをピックアップ。手持ちのアイテムにも合わせやすいワイドパンツやノースリーブセーターなど、幅広くご紹介します。即戦力のアイテムをゲットして、夏のおしゃれを存分に楽しんでみて。 上品な雰囲気を演出するワイドパンツ