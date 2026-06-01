廃止がすでに決まっている前橋市の県民会館について山本知事は、１日の県議会一般質問で新年度の早い段階で解体するかどうかの判断を見送ったと述べました。 これは１日の県議会一般質問で、つる舞うの井田泰彦議員の質問に山本知事が答えたものです。去年６月に廃止となった県民会館について山本知事はことし３月の知事会見で「解体するかどうかの方針を新年度早々に判断する」と発言していました。 １日の答弁で山本知事は、